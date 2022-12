Addio Juventus a gennaio: pronta l’offerta

La Juventus rischia un addio pesante già a gennaio, pronta la proposta per i bianconeri e per il giocatore: gli scenari

Le prossime settimane si annunciano estremamente delicate per la Juventus sotto vari punti di vista. I bianconeri sono chiamati, sul campo, a risultati importanti da subito nelle prime gare del 2023 per inseguire i propri obiettivi, ma in una situazione decisamente lontana da quella ideale.

Allegri, sul campo, deve fare i conti con una situazione legata agli infortunati che rischia di continuare a incidere, e non poco, per i primi impegni dell’anno nuovo. Sullo sfondo, fuori dal campo, la spada di Damocle dell’intervento della giustizia sportiva, con la Procura FIGC che ieri ha chiesto la revoca parziale della sentenza di assoluzione sul tema plusvalenze, sulla base dei nuovi elementi emersi dall’inchiesta Prisma e con un doppio fronte dunque che potrebbe pesare, oltre a quello della manovra stipendi. E mentre la società avvierà il nuovo ciclo con la nomina del nuovo CDA il 18 gennaio, si dovrà cercare, sul mercato, di muoversi con oculatezza ma di cercare di ottenere il massimo dalla finestra invernale. Con il tecnico livornese che trema per un addio pesante, che potrebbe farsi sempre più probabile.

Juventus, Rabiot ai saluti: doppia proposta dall’Inghilterra

Adrien Rabiot nei primi mesi di questa stagione si è rivelato uno degli elementi più preziosi della rosa. E Allegri vorrebbe trattenerlo a tutti i costi, ma, date le sue richieste elevate, il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione al momento appare lontano.

La partenza di Rabiot potrebbe avvenire però anche in maniera ‘anticipata’, a gennaio. Dall’Inghilterra, ‘BBC’ e ‘Times’ riferiscono del forcing del Tottenham di Conte e Paratici. Che, secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur su Twitter, avrebbe già pronta un’offerta di contratto al centrocampista francese fino al 2026. Per la Juventus, a metà stagione, si tratterebbe di una perdita considerevole. Anche se il club bianconero vuole tentare di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, o quantomeno per colmare in altro modo la partenza del francese. Come riportato qualche giorno fa da Calciomercatonews.com, tra Juventus e Tottenham potrebbe nascere un nuovo asse con uno scambio per portare il laterale Emerson Royal a Torino.