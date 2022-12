Di Maria cambia idea sul futuro: la Juve è avvisata

Il giocatore ha preso una decisione dopo essere diventato campione del Mondo.

L’Argentina è salita sul tetto del mondo dopo 36 anni. La Nazionale di Scaloni ci è riuscita grazie soprattutto alle giocate di capitan Lionel Messi. La ‘Pulce’ con ben sette gol è stato decisivo ma stavolta, rispetto alle ultime edizioni, anche il resto della squadra ha girato come doveva.

Nonostante un inizio di campionato davvero complicato con la maglia della Juventus, anche Angel Di Maria ha dato ampiamente il suo apporto. Lo ha fatto soprattutto in finale, procurandosi il calcio di rigore e trovando il gol del momentaneo due a zero. Il 34enne di Rosario ha dimostrato, ancora una volta di essere un vero campione, che può indirizzare le partite quando sta bene. Massimiliano Allegri lo ha scelto per la sua squadra, soprattutto per questo. Il tecnico bianconero, però, ha potuto contare sull’ex Psg davvero per poco, dieci partite.

Prima dell’inizio del Mondiale, Di Maria ha segnato solamente un gol con la maglia della Juventus, all’esordio contro il Sassuolo. Un esordio che aveva fatto sognare tutti i tifosi; poi due stop per guai muscolari e uno per squalifica. La testa, inevitabilmente al Mondiale, non ha permesso di vedere sempre il miglior Di Maria in Italia.

Argentina, Di Maria ha scelto il suo futuro

Da gennaio il campione del Mondo potrà finalmente dedicarsi esclusivamente alla Juventus. Almeno questa sembrava essere l’idea prima di volare in Qatar. La conquista del Mondiale ha, però, cambiato le carte in tavola.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, Angel Di Maria avrebbe deciso di posticipare il suo addio all’Argentina e sarebbe pronto a scendere in campo al fianco di Lionel Messi ancora per un po’. Una decisione che priverebbe la Juve del suo fantasista nelle finestre dedicate alle nazionali ma allo stesso tempo potrebbe spingere Di Maria a restare in Europa, per continuare a giocare ad alti livelli.

Nel futuro del giocatore dovrebbe, dunque, esserci ancora l’Argentina. E il club bianconero? Come scritto su Calciomercato.it, le parti in causa non escludono un rinnovo ma ci sarà tempo per parlarne.