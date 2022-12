Cambia ruolo e addio Juve: trovato il sostituto

La Juventus è impegnata su diversi fronti, dentro e fuori dalle questioni di campo. A gennaio si riapre anche il mercato ed un esterno di Allegri sarebbe finito nel mirino del Barcellona

Tra le necessità più evidenti della Juventus in ottica calciomercato c’è quella di rinforzare la corsia di destra di difesa, per avere maggiore freschezza e un ricambio generazionale che ormai da tempo appare necessario.

Al netto delle voci su Karsdorp o Odriozola l’ultimo profilo in ordine cronologico accostato alla Juventus è quello del giovane Ivan Fresneda, 18enne esterno del Valladolid di Ronaldo. Le questioni societarie, al netto degli interessamenti, bloccano la situazione al netto anche della concorrenza che aumenta e di un costo tra i 15 e i 20 milioni di euro. La società piemontese dovrà però anche fare attenzione ad uno degli esterni destri più esperti e collaudati di Allegri: Juan Cuadrado, che interesserebbe in Spagna.

Calciomercato Juventus, Koundè si sposta al centro: Cuadrado idea per il Barcellona

Cuadrado è in scadenza a giugno e a 34 anni potrebbe essere anche alla fine del suo ciclo, ma fino a quel momento dovrebbe restare un calciatore della Juventus.

Intanto però, nonostante la carta d’identità, il colombiano sembra intrigare all’estero, in particolare il Barcellona che ha un equivoco tattico da risolvere riguardante Jules Koundè. I catalani vorrebbero riportarlo al centro della difesa, soprattutto dopo il ritiro di Pique, svincolandolo dal ruolo di terzino destro che ha occupato in emergenza. Tra Bellerin e Sergi Roberto in quella zona di campo non ci sono però garanzie, e secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ l’obiettivo per poter consentire il cambio di ruolo a Koundè sarebbe proprio Cuadrado.

Lo juventino era già finito nei radar in passato e potrebbe tornare in auge complice anche un contratto vicino alla scadenza. Piace a Xavi essendo in grado di fornire esperienza, ma anche qualità, dribbling e capacità in entrambe le fasi di gioco. Non sarà comunque semplice convincere la Juventus a privarsene a stagione in corso.