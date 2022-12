Ha rescisso, ma ha già il nuovo club: Juve e Milan restano di stucco

Il colpo a zero intriga non poco Juve, Milan e Roma, ma le ultime novità potrebbero cambiare tutto per i club italiani

Alcuni calciatori vengono puntualmente accostati ai maggiori club italiani che, di certo, non possono restare indifferenti se di mezzo ci sono talenti importanti e a condizioni vantaggiose.

Da anni, per esempio, Isco rappresenta una vera e propria telenovela sul calciomercato, una di quelle che puntualmente si ripresenta a ogni sessione di trattative. Il suo percorso al Real Madrid è stato importante, a tratti decisivo, ma senza che arrivasse mai una presenza fissa tra i titolari. Anche gli infortuni spesso si sono messi in mezzo, condannando il trequartista a lunghi stop e a un’atavica mancanza di continuità. A quel punto, dopo un lungo tira e molla, Isco ha ricominciato al Siviglia, ma le cose sono andate anche peggio per via dei rapporti con Monchi. Per questo, è arrivata la rescissione del contratto con gli andalusi e ora lo spagnolo è di nuovo alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi. Juve, Milan e Roma seguono con grande attenzione la sua situazione, ma potrebbero essere anticipate da un altro club, sempre in Spagna.

La Real Sociedad anticipa Juve e Milan: colpo Isco

Secondo quanto riporta ‘El Gol Digital’, infatti, uno dei club in primissima fila e pronto a chiudere per Isco è la Real Sociedad.

Gli spagnoli sono pronti a bruciare la concorrenza, permettendo a Isco di restare in Spagna, anche grazie a una cessione eccellente. Il classe 1999 Martin Zubimendi, infatti, potrebbe partire già a gennaio, ma non verrà ceduto per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Un addio che potrebbe spalancare le porte per l’arrivo di Isco, con buona pace delle altre pretendenti. Anche dalla Serie A.