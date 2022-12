Altro mezzo miliardo a Ronaldo: maxi offerta per la firma

Cristiano Ronaldo resta al centro del mondo e del calciomercato. Un altro mezzo miliardo per l’attaccante potrebbe far saltare definitivamente il banco

Cristiano Ronaldo non è un calciatore come gli altri, nonostante gli ultimi anni ci abbiano restituito un calciatore diverso rispetto al massimo splendore con Real Madrid e Manchester United, e nonostante i problemi vissuti dal suo ritorno in Red Devils.

Per questo, non può essere considerato alla stregua di altri il suo possibile addio all’Europa e lo sbarco in Arabia Saudita, a suon di milioni. CR7 può essere considerato un vero e proprio simbolo, un marchio dentro e fuori dal campo, l’uomo ideale per avviare un progetto che abbia una cassa di risonanza a livello mondiale. E lì, all’Al-Nassr, sono disposti a ricoprirlo d’oro pur di averlo dalla propria parte e come testimonial che vada oltre i campi di calcio. Per questo, l’uomo più seguito su Instagram non va analizzato solo nell’ottica dei 200 milioni a stagione, per due anni e mezzo, che percepirebbe come attaccante, ma anche per il dopo. Sì, perché, come vi abbiamo scritto nella giornata di ieri, il progetto è che Ronaldo sia ambasciatore, o meglio testimonial, della candidatura dell’Arabia Saudita per l’organizzazione del Mondiale 2030. Un fattore non banale, anche perché porterebbe nelle casse di Ronaldo una cifra mostruosa.

Altro mezzo miliardo per convincere Cristiano Ronaldo: il progetto dell’Arabia Saudita prende forma

I 200 milioni l’anno di cui si parla da tempo per l’arrivo di Ronaldo all’Al-Nassr sarebbero comprensivi dell’ingaggio, ma anche degli introiti pubblicitari.

La super offerta, però, non si ferma qui, dato che il bomber portoghese potrebbe arrivare a ottenere un altro mezzo miliardo fino al 2030 come testimonial. Un finale di carriera più ampio che porterebbe all’ex Juventus un miliardo in totale. Cifre folli e a questo punto difficili da rifiutare, anche perché di offerte concrete da big europee attualmente non c’è traccia e comunque sarebbero completamente diverse rispetto ai numeri messi sul piatto in Medio Oriente. Per questo, l’Al-Nassr con il passare dei giorni sta diventando una realtà sempre più concreta per Cristiano Ronaldo. Con l’Europa e, diciamolo, il calcio che conta, che si allontanano sempre di più all’orizzonte per uno degli attaccanti più forti della storia.