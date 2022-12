Francia-Argentina da rigiocare: cosa sta succedendo

Continua a far discutere Francia-Argentina, finale Mondiale vinta dall’Albiceleste: partita da rigiocare, ecco cosa sta succedendo

Tra le più belle partite della storia dei Mondiali, forse la finale più bella, sicuramente la più avvincente. Argentina-Francia ha regalato oltre 120 minuti con il fiato sospeso, con un susseguirsi di capovolgimenti che proiettano l’atto conclusivo di Qatar 2022 nella storia del calcio.

Una finale da ricordare per il susseguirsi di situazioni che si sono generate in campo: l’uno-due argentino che sembrava proiettare la Nazionale di Scaloni verso una facile vittoria. L’entrata in scena di Mbappe quando tutto sembrava ormai finito: due gol in due minuti e situazione improvvisamente capovolta. Poi i supplementari con Messi e Mbappe ancora protagonisti: segna la ‘Pulce’ risponde il bomber transalpino, rimandando ancora una volta la festa sudamericana. E poi c’è Martinez che chiude la porta a Kolo Muani nell’ultima azione del match e la lotteria dei rigori che premia, questa volta definitivamente, l’Argentina.

Ma anche il dopo partita non è stato certo all’insegna della calma: l’esultanza fuori luogo proprio del portiere argentino, i cori e gli sfottò a Mbappe, fino alla festa con incidenti in Argentina. Ora si aggiunge un altro capitolo, proveniente questa volta dalla Francia.

Argentina-Francia, la petizione per ripetere la finale

E’ qui che sta spopolando una petizione per far ripetere la finale Argentina-Francia parlando di presunti errori arbitrali. Nel commento che accompagna la raccolta si parla di “arbitro venduto” e si fa riferimento ad un doppio errore commesso dal direttore di gara.

Il primo è il calcio di rigore che ha dato il primo vantaggio all’Argentina con il fallo di Dembele su Di Maria. Il secondo è un presunto fallo non fischiato a Mbappe in avvio dell’azione che ha portato al raddoppio argentino.

La petizione in poco tempo ha sfondato il muro delle duecentomila firme raccolte ed è tra le più numerose presenti sul sito mesopinions.com. Anche tra i commenti si chiede la ripetizione del match e la richiesta alla FIFA di accogliere la proposta di rigiocare la finale. Nonostante il grande riscontro della petizione, non è immaginabile che Argentina-Francia si rigiochi con in palio il Mondiale 2022. Una finale che difficilmente sarà dimenticata.