Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 22 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport dà spazio al mercato: “Inter, vento nuovo”. Il club nerazzurro potrebbe sacrificare i suoi big per restare al top, in bilico anche Lautaro Martinez. Dall’Inter ai cugini del Milan: “Bennacer al rinnovo”, offerta di 4 milioni fino al 2027 per l’algerino. “Juve, la versione di Chiellini”, gli aggiornamenti sulle vicende extra campo dei bianconeri. Messi dopo il Mondiale firma il rinnovo con il PSG: “Un anno in più per 30 milioni”. “L’Italia tifa Vialli”, tutti in ansia per il campione.

Intervista esclusiva a Zenga sul Corriere dello Sport: “Tutto dice Napoli”, le verità dell’ex portiere della Nazionale. Scivolone azzurro in amichevole: il Lille vince 4-1 al Maradona. Test per l’Inter: “Festa Inzaghi, torna Lukaku”, il tecnico nerazzurro ritrova il centravanti belga per la sfida contro la Reggina del fratello Pippo. “Rabiot apre la fuga a zero”, da gennaio 76 giocatori possono scegliere un altro club. Ansia per Pelé: “Le condizioni si aggravano”.

“Più forte ragazzi” è l’apertura invece di Tuttosport che dà risalto ai giovani della Juventus. Fagioli, Miretti e Iling in campo nel test amichevole dei bianconeri contro il Rijeka. “Brozovic imbarazza l’Inter” per i cori e i gesti nazisti nella festa della Croazia a Zagabria. “Cairo, fallo firmare!”. Ma il Wolfsburg tenta Juric, lo spazio dedicato alle vicende di casa Torino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 22 dicembre 2022

Leo Messi conquista il Mondiale con l’Argentina e dopo il trionfo in Qatar mette nero su bianco con il Paris Saint-Germain: “Messi a deus amours”, l’apertura del quotidiano L’Equipe sul rinnovo della ‘Pulce’ con i parigini.

Mbappe, il grande sconfitto della finale della Coppa del Mondo, intanto si riduce le vacanze e torna già ad allenarsi. “Messi seguirà en el PSG”, spazio anche su AS in Spagna per la firma di Messi con i francesi. Il quotidiano madrileno dà ampio spazio però al mercato del Real: “Bellingham prefiere el Madrid”, si legge in prima pagina. Simeone sul futuro di Joao Felix all’Atletico: “Nadie es imprescindibile”.