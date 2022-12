Allegri sorride: in amichevole ci pensa Kean

I bianconeri vincono contro il Rijeka. Gol dell’attaccante italiano e porta inviolata: il tecnico livornese può festeggiare

Prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, dopo aver battuto l’Arsenal, sono scesi in campo all’Allianz Stadium per l’amichevole contro l’HNK Rijeka. Per la Vecchia Signora è arrivato un altro successo, ancora una volta mantenendo la porta inviolata. A diciassette minuti dalla fine ci ha pensato Moise Kean a decidere la partita.

L’attaccante italiano ha ripreso, dunque, da dove aveva finito. L’ex Psg è stato, infatti, protagonista delle ultime due partite: è stato suo il gol vittoria contro il Verona, dello scorso 10 novembre; poi contro la Lazio è arrivata una doppietta nel 3 a 0 casalingo, che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

Juve-Rijeka, le scelte di Allegri

Oggi la Juventus si è presentata in campo, contro i croati, con una formazione alquanto sperimentale, con diversi giovani. Dopo il Mondiale sono chiaramente ancora tanti gli assenti.

Massimiliano Allegri ha così alternato Szczesny e Perin tra i pali. Nel classico 3-5-2, in difesa si è affidato ai giovani Riccio e Huijsen, sostituito poi da Barbieri, al fianco di Gatti. Centrocampo a cinque con i giovani Soulé e Fagioli, che hanno completato il reparto formato da McKennie, Locatelli e Kostic. Spazio nella ripresa anche per Compagnon, Miretti, Mbangula Tshifunda, Barrenechea e Iling-Junior. In avanti, il compagno di reparto di Kean è stato inizialmente Milik, sostituito poi da Aké. Qualche minuto, infine, anche per Nonge Boende, che ha preso il posto dell’italiano.

Tanti giovani volti per Massimiliano Allegri che guarda con ottimismo al futuro. Prima della trasferita di Cremona nel 2023, la Juventus chiuderà l’anno con l’ultima amichevole contro lo Standard Liegi.

IL TABELLINO

Juventus-Rijeka 1-0

Reti: 73′ Kean



JUVE: Szczesny (46′ Perin); Gatti, Riccio, Huijsen (61′ Barbieri); Soulé (61′ Compagnon), Fagioli (46′ Miretti), Locatelli (78′ Mbangula Tshifunda), McKennie (46′ Barrenechea), Kostić (46′ Iling-Junior); Milik (46′ Aké), Kean (77′ Nonge Boende). A disposizione: Pinsoglio, Rouhi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

RIJEKA: Labrović (46′ Zlomislić); Grgić (46′ Smolčić), Dilaver (46′ Dujimović), Galešić (46′ Vlasenko), Vukčević ; Ampem (46′ Halilović), Selahi (46′ Vrančić), Liber (46′ Djuričin), Babić (46′ Alvarez), Marin (46′ Djouahra); Frigan (46′ Obregón) (84′ Panić). A disposizione: Zabro, Panić. Allenatore: Sergej Iakirović.

Arbitro: Ghersini (ITA)

Ammoniti: 8′ Vukčević