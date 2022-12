“Se non ci vengono a prendere nessuno”: Spalletti lancia l’allarme

Pesante sconfitta per il Napoli nell’amichevole casalinga contro il Lille. A preoccupare Luciano Spalletti è però soprattutto il mercato

Nuovo e pesante ko in amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, sconfitto per 4-1 al ‘Maradona’ dai francesi del Lille.

L’allenatore dei partenopei ha analizzato la gara senza fare drammi: “In questo momento le gambe non supportano la forza che dovremmo avere, ma l’atteggiamento dei ragazzi è quello giusto. Siamo in un periodo di preparazione, ovviamente bisogna dare subito una stretta a livello mentale e fare qualcosa di più tutti a livello individuale per completare questa fase prima del rientro ufficiale in campo – le parole a ‘Sky Sport’ di Spalletti – De Laurentiis era un po’ accigliato per la partita, però ce l’ha fatta a reggere e ci ha fatto gli auguri di Natale. Ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società e il motivo per cui non ha fatto la cena natalizia”.

Calciomercato Napoli, Spalletti preoccupato per i suoi big

Sui singoli, Spalletti fa il punto sulle condizioni di Kvaratskhelia: “Sta migliorando e crescendo. E’ un ragazzo serio, un ottimo professionista”.

Infine, c’è spazio anche per il mercato in vista della finestra invernale di gennaio: “Stiamo bene dal punto di vista dell’organico, attendiamo solo qualche rientro. Se non ci vengono a prendere nessuno stiamo bene. Se qualcuno può bussare alla nostra porta? Non lo so, ma ci sono squadre che hanno possibilità. Giuntoli sa fare il suo lavoro: io devo pensare a fare il mio”.