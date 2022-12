Uno è di troppo, la Juventus ne approfitta e piazza il colpo

La Juventus potrebbe approfittare dell’occasione per piazzare il colpo invernale: ipotesi prestito, tutti i dettagli

Ormai si avvicina il ritorno della Serie A che coincide anche con l’inizio del calciomercato invernale. La Juventus attende entrambi gli appuntamenti con ansia e sta preparandosi al meglio.

In campo, Allegri dovrà confermare la striscia positiva di sei vittorie consecutive, collezionate prima dello stop. Fuori dal campo, la società – alle prese con i noti problemi – proverà ad accontentare le richieste del tecnico e sfruttare eventuali occasioni.

Se nel primo caso, la priorità è rappresentata da un terzino, nel secondo la dirigenza ha gli occhi ben aperti per valutare eventuali opportunità che si dovessero venire a creare. Una potrebbe arrivare dalla Spagna, precisamente dal Barcellona. Qui Xavi si trova davanti ad una sorta di aut aut, un ultimatum per un calciatore che con lui non ha trovato molto spazio. E’ Ferran Torres l’esterno che in blaugrana non sta avendo la continuità sperata e che, stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, ha posto una sorta di ultimatum alla società.

Calciomercato Juventus, occasione Ferran Torres

Reduce dalla delusione mondiale, con la Spagna eliminata agli ottavi di finale dal Marocco, Ferran Torres non vuole tornare al Barcellona ed essere nulla più che una riserva.

L’esterno, arrivato un anno e mezzo fa, è in ballottaggio perenne con Ansu Fati e sembra che quest’ultimo goda i favori di Xavi. Il tecnico sembrerebbe intenzionato a puntare sul 20enne quando ricomincerà il campionato e questo non fa piacere a Ferran Torres che, per questo motivo, sarebbe pronto a rivedere la sua posizione di non lasciare il Barça a campionato iniziato.

Davanti ad una buona proposta e ad un progetto che lo veda protagonista, Torres sarebbe pronto a lasciare il ‘Camp Nou’. L’offerta giusta potrebbe essere quella della Juventus che in attacco attende ancora di conoscere l’esito della vicenda Di Maria. Ferran Torres potrebbe essere il sostituto ideale del ‘Fideo’, magari arrivando in prestito per la seconda metà di stagione, rinviando l’eventuale riscatto al termine del campionato. Un’idea nata quasi per caso, una possibilità che potrebbe fare contenti sia la Juve che il Barcellona, oltre al giocatore.