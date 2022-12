Il Barcellona lo scarica: Raphinha in Serie A

Il club spagnolo è pronto a scaricarlo. Il brasiliano può davvero essere un’occasione per i bianconeri. Ecco la situazione

E’ stato un mercato faraonico quello condotto dal Barcellona la scorsa estate. I blaugrana hanno finalmente voltato pagina dopo l’addio di Lionel Messi, affidando la squadra a Xavi. Tanti volti nuovi, molti colpi a costo zero e molti altri strappati a caro prezzo.

Il Barcellona in poche settimane ha così speso 45 milioni di euro per Lewandowski, 50 milioni per Koundé e ben 58 milioni per Raphinha. Non tutti stanno offrendo il rendimento sperato. Proprio dal brasiliano ci si aspettava ben altro: il 26enne di Porto Alegre ha giocato, fin qui, 18 partite, per un totale di 865 minuti, andando a segno due volte e realizzando quattro assist.

Avrà chiaramente tempo per migliorare il proprio bottino e magari raggiungere gli 11 gol realizzati con la maglia del Leeds, in 35 partite di Premier League, lo scorso anno. Al momento, però, come scrive Sport.es, il Barcellona non appare soddisfatto dell’inserimento del campione brasiliano, che in Catalogna sembra aver perso il sorriso. A gennaio, chiaramente, non si muoverà ma Raphinha è già considerato sotto esame. Ha un intero girono di ritorno per convincere tutti. Se non dovesse riuscirci in estate sarebbe pronto a fare le valigie.

Calciomercato Juventus, addio Di Maria: ecco l’occasione Raphinha

Chissà che Rapinha non diventi un’occasione per il campionato italiano. La Serie A potrebbe davvero diventare il posto giusto dove provare a rilanciarsi. La squadra che può permettersi un investimento come quello che servirebbe per mettere le mani sull’ex Leeds è certamente la Juventus.

I bianconeri non hanno ancora certezze in merito al futuro di Di Maria. Come raccontato, non è escluso che l’argentino rinnovi di un’altra stagione: d’altronde il fuoriclasse ex Barcellona si trova bene a Torino ed è desideroso di lasciare il segno anche in bianconero. La porta per un eventuale prolungamento fino al 2024 – come scritto su Calciomercato.it – non è completamente chiusa, ma se ne parlerà, eventualmente, tra qualche mese. Se Di Maria non dovesse rimanere, Raphinha potrebbe, davvero, diventare qualcosa più di un’idea. I rapporti tra il Barcellona e la Juventus, poi, sono più che buoni e un accordo non sarebbe impossibile da trovare.