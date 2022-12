CM.IT | Cagliari, Ranieri a tutti i costi: nuovo contatto in serata

Giulini insiste per il tecnico romano, che a fine anni ’80 guidò i sardi portandoli dalla C alla Serie A, ottenendo poi la salvezza

Ranieri a tutti i costi. Proprio così, Giulini sta facendo di tutto e di più per riportare in Sardegna il tecnico romano, senza panchina da un anno.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, in serata c’è stato un nuovo contatto tra le parti dopo i colloqui dei giorni scorsi. Il presidente rossoblù è in pressing sul 71enne cresciuto a Testaccio, che per firmare chiede però garanzie sul progetto e non solo.

Ranieri è amatissimo in città, alla fine degli anni ’80 – quando la sua carriera da allenatore era appena cominciata – prese in mano il Cagliari portandolo in due anni dalla C alla Serie A, dove poi ottenne la salvezza.

Cagliari, serve la svolta: pressing Giulini su Ranieri

In totale sono state 75 (1,32 la media punti) le partite alla guida dei sardi, lasciati alla fine della stagione 2020/2021. L’ultima gara fu contro il Bari, risultato finale di 1-1.

Lunedì prossimo, invece, la squadra non più di Liverani e 14esima in B dovrà affrontare il Cosenza in campionato. Sarà fondamentale per una svolta che a Cagliari tutti si attendono, magari – sperano i tifosi e lo stesso Giulini – già con Ranieri in panchina.