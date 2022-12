Riforma dell’Aia, l’annuncio in diretta: “Autonomia e trasparenza”

Due giorni fa l’ormai ex presidente Alfredo Trentalange ha rassegnato le proprie dimissioni da numero uno dell’Aia

Del terremoto in casa Aia si è discusso questo pomeriggio in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con l’avvocato Gianluca Ciotti: “Il perimetro di indagine ce lo danno due personaggi importanti. Abete che nel consiglio federale che ha detto che quanto successo all’AIA può accadere in ogni settore della federazione, l’altro ci viene dato dalle parole di Abodi. Chiunque sarà il prossimo presidente io mi auguro sarà rappresentativo di tutti e non solo di una parte e che questa rappresentanza sia usata per porre mano alle norme del regolamento sia in termini delle elezioni che in termini di nomina siano essi organi di giustizia o amministrativi. Credo le riforme siano essenziali per correggere il trend degli ultimi quindici anni, che non sembra proiettato verso il futuro ma verso una stagnazione, con il tutto culminato in una vicenda impensabile”.

Aia, l’appello dell’avv. Ciotti: “Aia dev’essere autonoma”

Questo il parere dell’avv. sul caso che ha portato alle dimissioni di Trentalange: “Quando i presidenti hanno confermato la fiducia elettiva conferita secondo le regole, quindi legittima, a un soggetto, ovvero Trentalange, e poi il settore a capo di questo soggetto rischia di essere commissariato vuol dire che c’è un problema. L’AIA dev’essere autonoma e fare il passo da associazione a società di servizi. Perché oltre al problema del VAR c’è un altro problema, nonostante una legge che designa gli arbitri come lavoratori qualcuno invece ha fatto una distinzione tra atleti e direttori di gara, equiparandolo per esempio a figure come l’arbitro di sedia della pallavolo. Si arriva a queste cose attraverso dei processi. Elezione attraverso un corpo elettorale più ampio”.

Sul futuro dell’Aia, Ciotti ha spiegato: “Vengo da un’AIA diversa, dove il presidente era nominato dalla FIGC direttamente, ora abbiamo ottenuto di poter nominare presidenti locali e nazionali. C’è però da trovare un altro sistema ancora, un sistema attraverso il quale, almeno idealmente, si impedisca il mercimonio tra voto e ingerenza sul tecnico. Non so se c’è stato, parlo però di sistemi e questo sistema si espone a queste situazioni”.