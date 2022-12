Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ dedica l’apertura odierna all’Inter di Steven Zhang: “È la prima volta che possiamo festeggiare insieme dopo il Covid. Voglio fare i miei auguri a tutti. Questo è l’obiettivo dell’Inter ogni stagione, vincere titoli. Lo faremo anche quest’anno e non ci sono dubbi su questo”. Suning non vende il club e rilancia. E sul momento di Romelu Lukaku: “Siamo fiduciosi per Lukaku, ogni giorno lavora tanto. Non ha bisogno di alcuna pressione, nella seconda parte di stagione farà delle grandi prestazioni”.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ è invece dedicata al possibile ritorno di fiamma tra Zinedine Zidane e la Juventus. Se salta l’ipotesi Francia, con Deschamps verso il rinnovo, l’ex bianconero potrebbe non escludere l’ipotesi Juve per il ritorno in panchina. Nuove ombre, dunque, sul futuro di Massimiliano Allegri. Spazio poi anche alla “festa pazzesca” dell’Argentina di Messi e degli “italiani” Lautaro, Dybala, Di Maria e Paredes: milioni di persone sulle strade per accogliere i neo campioni del mondo al ritorno in patria.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 21 dicembre 2022

Infine, anche il focus di ‘Tuttosport’ è su Zidane e l’attrazione Juve. Possibili novità anche sul fronte Pogba: prosegue il recupero del numero 10 bianconero, che riaccende le speranze verso lo scontro diretto col Napoli. Passando ai quotidiani esteri.

‘Marca’, quotidiano spagnolo, dedica la propria prima pagina odierna alla festa dell’Argentina, mentre il francese ‘L’Equipe’ si concentra sul futuro della Nazionale vice campione del mondo, che potrebbe continuare ad essere di Didier Deschamps. Il prossimo obiettivo è Euro 2024, sempre nel segno di Mbappé.