Napoli strapazzato dal Lille: 4 schiaffi a Spalletti

Altro ko in amichevole per il Napoli di Spalletti, il Lille nettamente avanti nella preparazione passa per 4-1 al ‘Maradona’

Seconda sconfitta in pochi giorni per il Napoli, che dopo quella di sabato contro il Villarreal incassa un’altra battuta d’arresto in amichevole tra le mura amiche. Questa volta, arriva una vera e propria batosta nel punteggio, con il Lille di Fonseca che passa per 4-1.

Francesi decisamente più in condizione, dato che scenderanno in campo nel proprio campionato già tra una settimana, e si vede subito dai primi minuti. Il Lille flirta con il gol in un paio di occasioni in avvio e poi lo trova con Diakitè su azione d’angolo. Palleggio, precisione e maggiore rapidità della squadra di Fonseca irretiscono i partenopei, che però alla distanza provano a crescere e a cavallo dei due tempi si rivede qualche interessante giocata di Kvaratskhelia che crea qualche problema alla retroguardia avversaria. Il divario in termini di ritmo e brillantezza è però troppo evidente e nella ripresa il Lille dilaga, andando a segno con i subentrati David, Ounas e Bamba, facendo letteralmente a fette la difesa azzurra. In pieno recupero, Raspadori conferma il suo momento di buona lena e rende meno pesante il punteggio con un pregevole destro all’angolino. Finisce con una sconfitta che lascia qualche grattacapo a Spalletti. Non preoccupano tanto il passivo, forse un po’ ingeneroso, e il gap di condizione, con ancora due settimane per preparare la sfida con l’Inter, ma alcuni errori di posizionamento e concentrazione non saranno naturalmente ammessi in campionato.

NAPOLI-LILLE 1-4 – 18′ Diakitè (L), 63′ David (L), 77′ Ounas (L), 82′ Bamba (L), 93′ Raspadori (N)