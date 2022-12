Ronaldo sulla strada del Napoli: è cambiato tutto

Il calciatore portoghese ha ormai deciso il suo futuro. L’obiettivo era quello di giocare la Champions League ma la strada appare tracciata

L’offerta super milionaria dell’Al Nassr è ancora lì. Cristiano Ronaldo – secondo i bene informati – è pronto ad accettare la proposta del club dell’Arabia Saudita, di ben 200 milioni di euro.

Ma il campione portoghese ha provato in tutti i modi a rimanere in Europa, nel calcio che conta. Negli ultimi mesi, CR7 è stato accostato alle migliori squadre, dal Psg, passando per il Bayern Monaco e il Real Madrid.

Il club che più di altri ha mostrato interesse per il giocatore è stato il Chelsea, senza però muovere passi ufficiali. Jorge Mendes ha proposto il proprio assistito davvero a chiunque; una vera e propria trattativa, però, non si è mai aperta. In estate si è parlato tanto di Milan, Juve e Inter ma soprattutto di Napoli. Gli azzurri – secondo i rumors di mercato – avrebbero dovuto accogliere il campione portoghese, una volta ceduto Osimhen al Manchester United. Non se ne fece nulla ma nelle ultime settimane se ne è tornato a parlare.

Ora dall’Inghilterra è emersa un’altra possibilità. Ronaldo sarebbe potuto diventare un avversario proprio degli azzurri. Il campione portoghese, infatti, è stato proposto anche all’Eintracht Francoforte. E’ stato il CEO dei tedeschi, Axel Hellmann, intervenuto ai microfoni di DAZN, a rivelarlo: “C’è stato offerto – riporta ’90min.com’ -, ho la sensazione che sia stato offerto a tutti i club di Champions League“.

Calciomercato, futuro Ronaldo: scelta fatta

Le parole di Hellmann confermano la volontà iniziale di Cristiano Ronaldo, quella di restare in Europa per giocare la competizione più prestigiosa. Il portoghese, però, è ormai destinato a trasferirsi in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Nassr.

Siamo a conoscenza dell’offerta da capogiro da parte del club di Riyadh ormai da settimane ma Ronaldo ha provato a temporeggiare, in attesa di una proposta che gli permettesse di rimanere nel ‘Vecchio Continente’.

Ora, però, l’ex Real Madrid ha decisivo di rompere gli indugi e di volare a Riyadh per incontrare i dirigenti dell’Al-Nassr. Il calciatore, come riporta ‘Footmercato’, è appena atterrato in Arabia. Sono dunque ore caldissime per il futuro di CR7, davvero ad un passo dal dire sì all’offerta shock degli arabi.