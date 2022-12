Zidane trasforma la Juve: ecco i campioni che possono seguirlo a giugno

La Juve è diventata la pista più probabile per il ritorno in panchina di Zidane, che può far arrivare a Torino una sfilza di campioni e Palloni d’Oro gratis

Zinedine Zidane non è un nome che si dimentica facilmente. Soprattutto per quello che ha fatto in campo così come in panchina. Zizou è quello, uno dei giocatori più forti e vincenti della storia del calcio, su cui ha messo un’impronta indelebile scrivendone la storia. Sono i fatti a parlare, anche se manca ormai dal palcoscenico internazionale da un anno e mezzo.

Dopo la fine burrascosa della seconda esperienza al Real Madrid, ne ha approfittato per godersi la vita e la famiglia. Con il solito e unico obiettivo: allenare la Francia, contanto sull’addio di Deschamps dopo il Mondiale in Qatar. Peccato che, decisamente a sorpresa, l’attuale ct potrebbe davvero restare al suo posto, con la conferma già data dal presidente della federcalcio. Una svolta che in pochi si aspettavano, visto che Zidane è da tempo l’erede designato, voluto anche dai tifosi, dopo aver anche rifiutato parecchi club importanti. In primis il Manchester United, ma anche il PSG e il Chelsea. Invece no, ieri anche ‘L’Equipe’ è stata chiara spiegando che Zizou ora torna a pensare a un club. Ma soprattutto che la Juventus diventa una candidata fortissima.

Zidane e i suoi campioni: chi potrebbe seguirlo alla Juventus

Il prestigioso quotidiano francese ha parlato di come la Juve sia la pista più verosimile, dal momento che Zidane non vuole andare in Premier, né al PSG né – per motivi simili all’Inghilterra – in Bundesliga. Anche perché il Bayern è già ‘occupato’. E allora i bianconeri sarebbero l’ideale, per legame mai negato e dimenticato oltre che per la conoscenza di cultura e lingua. L’ex Real vorrebbe essere competitivo per vincere tutto, una società organizzata e tanta libertà a livello tecnico. Tutte cose che, soprattutto a giugno, la Juve dovrebbe poter garantire. Con Allegri a condurre fino a fine stagione. E sul mercato? Logico che la presenza di Zidane in estate sarebbe una calamita irresistibile per tanti, in primis per i suoi ex giocatori a Madrid con cui ha vinto tutto.

Col futuro in bilico e soprattutto il contratto in scadenza ci sono Toni Kroos e Luka Modric, quest’ultimo accostato addirittura alla Roma. In Serie A – nonostante l’età, soprattutto del croato – sarebbero più che decisivi. Due colpi gratis che farebbero fare un salto di qualità clamoroso alla Juve, che da tempo continua a cercare stabilità a centrocampo. Con lui, Modric ha sostanzialmente vinto il suo Pallone d’Oro, tornare a lavorare con uno dei suoi maestri potrebbe diventare un obiettivo. Senza contare che Zizou potrebbe tranquillamente riuscire a convincere Rabiot a rinnovare, visto che è il suo idolo di sempre. E Pogba ritrovare un nuovo slancio. Così come Karim Benzema (più complicato), anche lui in scadenza e legato a Zidane da un rapporto importante. Certo, servirebbe la cessione di almeno un paio di attaccanti, ma per un Pallone d’Oro – consegnatogli proprio da Zizou – si può fare.

Poi c’è Carvajal, esterno che tanto servirebbe ai bianconeri e che nutre grande stima e riconoscenza per l’allenatore. Senza dimenticare Marco Asensio, crollato nelle gerarchie con Ancelotti ma che sotto Zidane ha fatto vedere grandi cose ed era considerato un giocatore importante. “Per lui ho il miglior sinistro da Messi”, aveva detto lo spagnolo. Che è pure in scadenza di contratto.