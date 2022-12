C’è anche la cifra: così Vlahovic lascia la Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic non è più così certo: c’è l’apertura alla cessione, la cifra che può convincere la Juventus

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato. Allegri vuole continuare la striscia vincente che ha portato i bianconeri al terzo posto in classifica, grazie a sei vittorie consecutive. Una serie che ha rilanciato le ambizioni della squadra e che solo la pausa per i Mondiali ha interrotto.

Durante lo stop però molto è cambiato per la Juve: lo scossone societario con le dimissioni di Agnelli e di tutto il Cda non è stato ancora completamente assorbito con l’attesa per la lista dei nuovi consiglieri che sarà resa pubblica nei prossimi giorni. Il 18 gennaio è convocata l’Assemblea che formalizzerà la nuova governance con Gianluca Ferrara come presidente. Per quella data il mercato sarà già quasi a metà della sessione invernale ed allora, inevitabilmente, le mosse saranno decise prima dell’insediamento. Cherubini e Allegri sono al ‘comando’ della gestione sportiva e uno delle questioni da risolvere riguarda il futuro di Dusan Vlahovic.

La permanenza del serbo a gennaio non sembra essere in discussione, ma per l’estate le cose potrebbero cambiare. Nei giorni scorsi l’agente non ha escluso un addio, anche a stagione in corso, e l’idea preponderante è che, quanto meno a fine campionato, un’offerta da 90 milioni di euro potrà far nascere qualche dubbio alla società.

Calciomercato Juventus, le sirene della Premier per Vlahovic

Dubbi amplificati dalle sirene che arrivano dalla Premier League dove di big alla ricerca di un centravanti. Il ‘Daily Mail’ ricorda l’interesse da parte di Arsenal, Chelsea e Manchester United.

I Gunners sono alla ricerca di un rinforzo considerato l’infortunio di Gabriel Jesus e Vlahovic è sempre piaciuto. Come è sempre piaciuto al Chelsea, altro club alle prese con un infortunio, quello di Broja. Poi ci sono i ‘Red Devils’ che devono rimpiazzare Cristiano Ronaldo e che Vlahovic lo prenderebbero di corsa. Tutte e tre hanno le risorse economiche utili per far partire l’assalto: la cessione, improbabile a gennaio, può diventare possibile in estate. Soprattutto davanti ad una proposta da 90 milioni di euro.