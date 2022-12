CM.IT | La Juve (per ora) non cambia idea: il tris non basta

Alle prese con il recupero degli infortunati, la Juventus resta una delle società più chiacchierate del calciomercato di gennaio

In attesa degli ultimi reduci dal Mondiale in Qatar, Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono i calciatori che stanno tenendo maggiormente in ansia tifosi e staff della Juventus in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio in casa della Cremonese.

Oltre alle tematiche di campo ed extra campo, a tenere banco in casa Juve ci sono anche le questioni legate al calciomercato. Negli ultimi giorni, si è discusso molto del futuro di alcuni big bianconeri. Dell’eventuale rinnovo di Di Maria se ne parlerà nelle prossime settimane, mentre tra indizi nostrani e voci d’Oltremanica, si continua a vociferare di un possibile addio di Vlahovic nelle prossime sessioni di mercato. Restando al reparto avanzato, c’è un altro giocatore che sta facendo registrare qualche movimento, soprattutto in patria. Stiamo parlando di Kaio Jorge, recuperato dopo una lunga riabilitazione.

Calciomercato Juventus, tris su Kaio Jorge

L’ex Santos ha voglia di lasciarsi alle spalle il brutto infortunio e di dare un po’ di luce alla sua avventura italiana. Nonostante la lunga inattività, il suo valore non viene assolutamente messo in discussione in Brasile dove, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, almeno tre club hanno chiesto informazioni.

Di recente, Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre e Vasco da Gama si sono unite al Flamengo, che già a inizio autunno si era informato sulla punta ventenne. Come allora, la posizione della Juve non è al momento cambiata. In caso di partenza a gennaio, il club bianconero continuerà a privilegiare una soluzione italiana per non perdere i benefici del “decreto crescita”. In tal senso, di recente ci sono state alcune voci sulla Sampdoria, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ad oggi non c’è nulla di concreto con i blucerchiati.

Sotto contratto con la Juve fino al 30 giugno del 2026, Kaio Jorge è stato seguito dalla Salernitana lo scorso gennaio, potendo contare su un estimatore di tutto rispetto come Walter Sabatini.