Juve-Roma è ormai storia: il colpo di scena che fa saltare il banco

Calciomercato Juve e Roma, le ultime indiscrezioni possono riaprire scenari a sorpresa. Ecco cosa sta succedendo.

Una delle priorità in casa Juventus per la sessione invernale di calciomercato che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti è l’acquisto di un terzino destro in grado di far rifiatare Juan Cuadrado.

Il colombiano – al quale molto probabilmente non verrà rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate – ha fornito della prestazioni non sempre convincenti. Da qui nasce l’esigenza di Cherubini di scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti a costi relativamente contenuti, con cui rimpolpare la batteria di esterni a disposizione di Allegri. Con il sogno Dalot che sembra ormai essere definitivamente tramontato, non sono poi molti i profili su cui potrebbe virare con decisione la Juventus, che vorrebbe spuntare un prestito al massimo con diritto di riscatto, senza obbligo. Condizioni alle quali la Roma non ha aperto per Karsdorp.

Calciomercato, Juventus-Karsdorp: la proposta all’Ajax cambia tutto

Sebbene lo strappo tra la Roma e l’esterno olandese non sia stato ricucito, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fare sconti per la cessione dell’ex Feyenoord, valutato tra i dieci ed i dodici milioni di euro.

I capitolini sperano di poterne intavolare una cessione a titolo definitivo; tutt’al più aprirebbero all’obbligo di riscatto, ma alle cifre sopra menzionate. Questo spiega il motivo per il quale la Juventus non sia andata oltre dei timidi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Seguito con interesse da diversi club turchi, Karsdorp avrebbe attirato su di sé le attenzioni anche dell’Ajax. A riferirlo è 1908.nl, che svela come il terzino della Roma si sia proposto al club olandese, per verificare eventuali margini di manovra. Al momento non è nata una trattativa ufficiale a riguardo, e non è detto che possano mai palesarsi i presupposti giusti. Scenario che però complica in maniera importante i piani della Juventus, perché testimonia la volontà del calciatore di cambiare aria e di non aspettare un eventuale ritorno di fiamma dei bianconeri. Dal canto suo, Cherubini sembra avere al momento altre priorità, con la Roma pronta a sedersi al tavolo delle contrattazioni nel caso in cui dovessero arrivare offerte intriganti.