Bonucci, Pogba, Vlahovic: rivoluzione Zidane, chi resta e chi va

Zidane alla Juventus, una suggestione o qualcosa di più: rivoluzione per il nuovo ciclo bianconero, chi resta e chi può andare via

2022 calcistico in archivio con il Mondiale in Qatar, il 2023 ripartirà subito a mille con la seconda fase di una stagione anomala per i club e con il mercato di gennaio che come al solito potrebbe riservare non poche sorprese. Il nuovo anno, poi, si annuncia sotto il segno di protagonisti di grande spessore, in campo come in panchina.

Dopo un periodo di stop ‘sabbatico’, è pronto a tornare in corsa Zinedine Zidane. Il tecnico francese è già uno dei più vincenti di ogni epoca, grazie al suo storico ciclo sulla panchina del Real Madrid. Ora, per lui, nuove avventure in vista. E con la Francia verso la conferma di Deschamps, l’ipotesi più probabile per Zizou potrebbe essere, finalmente, la panchina della Juventus. Non nell’immediato, chiaramente, con Allegri confermato dopo i recenti ribaltoni societari nel club bianconero. Ma per il tecnico livornese, per la conferma, saranno cruciali i risultati dei prossimi sei mesi. In caso di un’altra stagione anonima, il nuovo ciclo potrebbe aprirsi con l’avvicendamento in panchina con il francese, da sempre sogno proibito di tutto l’ambiente. Da suggestione, potrebbe presto diventare qualcosa di più, ed essere il primo mattone verso una nuova serie di successi. Con Zidane in panchina, sono molti i big che potrebbero unirsi a lui per fare di nuovo grande la Juventus. Una Vecchia Signora targata Zizou verrebbe, logicamente, rivoluzionata nel profondo. Nell’attuale rosa della Juventus, analizziamo il futuro dei big e non solo: chi resta e chi va nel nuovo eventuale ciclo di Zidane.

Zidane, la Juventus per una ripartenza in grande stile: gli inamovibili per il nuovo ciclo

Con il curriculum che ha (tre Champions League, due Liga, due Supercoppe europee, due Supercoppe di Spagna, due Coppe del Mondo per club, in appena sei stagioni), Zidane verrebbe alla Juventus, chiaramente, per vincere. Elementi per provare a farlo da subito, nella compagine bianconera attuale, comunque non mancano, pur nella necessità di un restyling.

Tra i pali, la coppia Szczesny-Perin ha dimostrato buona affidabilità. Per il futuro, come raccontato da Calciomercato.it, il nome di Carnesecchi intriga comunque molto la Juventus. In difesa, si riparte dalla solidità di Bremer e dall’esperienza e dalla duttilità di Danilo, con Gatti che, maturando esperienza, potrebbe tornare utile alla causa. A centrocampo, i giovani Miretti e Fagioli si sono già guadagnati un posto della Juventus di domani, come Iling sulle fasce. La mediana è il reparto che più potrebbe andare incontro ad autentici ribaltoni, con i soli Locatelli e Kostic, per motivi vari, certi della conferma. Davanti, non si prescinderà da un recuperato Chiesa. E anche da un ottimo attaccante di complemento come Milik, che per di più alle cifre con cui potrà venire riscattato non è facile da trovare.

Addii a fine ciclo e sacrifici ‘necessari’, da Bonucci a Vlahovic: tutti quelli ‘con la valigia’

Molti di più, come si potrà già notare, i giocatori destinati a salutare o comunque con notevoli punti interrogativi in vista del futuro. Il capitolo cessioni rischia di essere piuttosto ampio.

Leonardo Bonucci, dal punto di vista fisico e tecnico, appare sul viale del tramonto, anche se potrebbe restare per il suo ultimo anno di contratto (fino al 2024) come colonna dello spogliatoio. Appare conclusa l’epoca dei vari Rugani e Alex Sandro. Anche Cuadrado, a oggi, è lontano dal rinnovo. A centrocampo, non sarà riscattato Paredes e McKennie utilizzato per una cessione remunerativa. Punti interrogativi su Pogba, del quale, a questo punto, andranno valutate le condizioni fisiche, e su Rabiot: Zidane potrebbe provare a convincerlo, ma trattenerlo, economicamente, necessiterebbe di un notevole sforzo da parte del club. Di Maria resterà a gennaio per poi, probabilmente, dire addio a giugno, anche se Zizou potrebbe fare un tentativo anche con lui. Poche chances per la permanenza di Kean, mentre Vlahovic merita un capitolo a parte. La Juventus vorrebbe continuare a puntare su di lui, ma anche per il serbo si apre il capitolo delle valutazioni sulle condizioni fisiche. E con la Premier League a spingere, un addio di Vlahovic a 90 milioni di euro potrebbe dare il ‘la’ alla rifondazione su ottime basi economiche.