“E’ un problema per la Juventus”, il grande ex lancia l’allarme sul mercato

La Juventus attesa da un mese di gennaio molto importante per il suo futuro, anche sul mercato: allarme per i bianconeri

Il 2023 che sta per iniziare sarà davvero molto importante per la Juventus, chiamata a rialzarsi dopo periodi molto difficili, in campo e fuori. I bianconeri sono chiamati a mosse fondamentali su tutti i fronti, per aprire finalmente un nuovo ciclo vincente.

Sul campo, Allegri sta preparando la squadra per la seconda fase della stagione, dove bisognerà cercare di ottenere risultati. Le sei vittorie di fila in campionato prima della pausa sono state incoraggianti in tal senso, ma la difficoltà potrebbe venire dai diversi infortuni che ancora tartassano la rosa. Ad ogni modo, in campionato, in Coppa Italia ed Europa League, occorrerà dare il massimo. Sul mercato, a gennaio, occorrerà trovare qualche innesto, ma le mosse dovranno essere particolarmente oculate, vista la rifondazione societaria che attende il club nelle prossime settimane. Gli scenari che si parano davanti ai piemontesi, insomma, non sono dei più semplici, anche alla luce della partita che parallelamente si giocherà sul fronte della giustizia ordinaria e sportiva. C’è però chi crede nelle potenzialità della compagine juventina, pur segnalando una criticità importante, che chiama in causa le responsabilità del club.

Juventus, Trezeguet avverte: “Rabiot? Ecco qual è stato l’errore”

Si è svolto a Montecarlo il Golden Foot 2022, una cerimonia che ha visto importanti presenze del mondo del calcio. Tra queste David Trezeguet, intervistato da ‘Sky Sport’ e che ha detto la sua sul tema Adrien Rabiot, ma non soltanto.

“Per la Juventus è un problema – ha spiegato – Non è riuscita a vedere che cosa si poteva fare con lui. Ora ha la palla in mano, è sempre stato un giocatore straordinario e continuerà ad esserlo, anche se in Italia è stato preso un po’ di mira”. Sulle prospettive stagionali, l’ex attaccante ha invece dichiarato: “La Juventus dovrà essere protagonista, come racconta la sua storia, ha dei giocatori interessanti. Pogba e Di Maria saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi e dare qualcosa in più alla squadra, ritrovare l’argentino da campione del mondo sarà importante”.