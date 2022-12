Un campione del mondo per la Juve: “Servono 50 milioni”

Il club bianconero ha messo gli occhi addosso ad una delle più grandi rivelazioni dell’ultimo Mondiale di Qatar

A pochi giorni dalla riapertura del calciomercato, la Juventus è tornata a muoversi silenziosamente. Il club bianconero difficilmente farà grandi investimenti nel mese di gennaio, ma potrebbe comunque portarsi avanti in vista della prossima estate.

Sul taccuino della dirigenza juventina sarebbe spuntato negli ultimi giorni uno dei calciatori che più ha sorpreso durante l’ultimo Mondiale in Qatar e che, con la maglia dell’Argentina, si è laureato da protagonista campione del mondo. Il profilo osservato è quello di Alexis Mac Allister, centrocampista dinamico e moderno di proprietà del Brighton di Roberto De Zerbi.

Del talento dell’albiceleste si è discusso con Gabriele La Manna in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play. A proposito dei bianconeri, il noto agente ha prima parlato delle esigenze della rosa della Juve: “Se vai ad analizzare le grandi squadre europee avranno comunque un’età media più alta della piccola sul campo. La piccola deve cercare di valorizzare il giovane e venderlo. La Juventus, in questo momento, non ha bisogno di questo. Ok il ringiovanimento della cosa, ma quei 4-5 giocatori di caratura internazionale li devi avere in campo”.

Calciomercato Juventus, svelato il prezzo di Mac Allister: “Servono 50 milioni”

La Manna, a proposito di Mac Allister, ha ipotizzato quelle che dovrebbero essere le cifre che gravitano intorno al suo cartellino.

Questo il suo avviso alla Juve: “E’ stato sicuramente tra i migliori centrocampisti di questo mondiale. Mac Allister in Italia farebbe la fortuna di tutte le big. Sa coprire il campo, ha visione, ha interdizione, è centrocampista completo. Si farà però fatica a toglierlo al Brighton perché è in Premier League e servirebbero qualcosa come 40-50 milioni, in Italia quasi nessuno può fare un investimento del genere. Potrebbe essere la Juventus ma bisognerebbe capire le conseguenze eventuali di quanto sta accadendo. Le altre non credo possano”.

Infine, le ultime sul rinnovo di Bennacer: “Faccio un elogio a Enzo, perché prendere in eredità il lavoro del grande Mino Raiola era tutt’altro che semplice. Bennacer per il Milan è un giocatore importante, oggi fa la differenza, fa bene il Milan a cercare di blindarlo perché in futuro può diventare un perno centrale del centrocampo rossonero. Credo che nell’idea del giocatore e di Enzo ci sia l’idea di rinnovare”.