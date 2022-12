Dal Mondiale alla Juve: l’annuncio ufficiale sull’erede di Cuadrado

I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo esterno di destra. Occhi puntati in Scozia, da dove arrivano le dichiarazioni del tecnico che non lasciano dubbi

L’acquisto di un esterno di destra è una delle priorità in casa Juve. Massimiliano Allegri necessità di un calciatore che possa garantire la stessa spinta che offre Kostic a sinistra.

Danilo è ormai diventato il jolly della retroguardia bianconera: può giocare davvero ovunque, mantenendo alto il rendimento. Si è disimpegnato da terzino, da braccetto di destra, di una difesa a tre, e anche da centrale.

L’alternativa al brasiliano sulla destra è stato fin qui Juan Cuadrado. Il colombiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e i prossimi mesi sembrano poter davvero essere gli ultimi in bianconero. L’età avanza – il 26 maggio saranno 35 anni – e il rendimento non è più quello di un tempo.

La Juventus, dunque, sta sondando il terreno, alla ricerca di un nuovo esterno basso di destra. L’ultima idea porta addirittura in Scozia e più precisamente a Glasgow, sponda Celtic, dove gioca Josip Juranovic.

Il giocatore classe 1995, in realtà, ha attirato le attenzioni del club bianconero durante il Mondiale. Il 27enne di Zagabria si è messo in mostra con la maglia della Croazia. Modric e compagni anche in Qatar sono riusciti a far davvero bene, grazie ad un mix di giovani ed esperti.

Calciomercato Juve, colpo Juranovic: parla il suo allenatore

La Nazionale di Zlatko Dalic è così arrivata fino in semifinale, vincendo poi la finale per il terzo posto contro il Marocco. Josip Juranovic ha giocato tutte le partite del Mondiale senza venire mai sostituito. Unico match in cui è rimasto fuori è stato proprio quello contro gli africani. Il terzino è stato dunque un punto fermo della Croazia, riuscendo a mettersi in mostra e attirando le attenzioni di diverse squadre.

Negli ultimi giorni Juranovic è stato accostato così non solo alla Juve ma anche ad altri club italiani, come Torino e Roma, e spagnoli, come Atletico Madrid e Barcellona. Ad oggi, però, nessuno sembra aver mosso passi ufficiali. Le parole del tecnico del Celtic, Ange Postecoglou, non lasciano dubbi: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta – riporta Mundo Deportivo -. Se c’è un problema o se i giocatori hanno delle proposte, sono sicuro che verranno a trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma in questo momento non c’è niente. Zero”.