CM.IT | Allegri raddoppia sotto l’albero: manca solo l’ufficialità

Trattativa ormai finalizzata: nuova firma in arrivo per la Juventus e Massimiliano Allegri. Attesa a breve l’ufficialità in casa bianconera

La Juventus in questa stagione sta puntando molto sulla linea verde, con Miretti e Fagioli ad esempio in pianta stabile nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese e la dirigenza della Continassa continuano ad avere un occhio di riguardo per la cantera bianconera, come dimostra anche il recentissimo rinnovo di Iling-Junior. L’esterno inglese si è messo in mostra in prima squadra dopo il salto dalla NextGen, dimostrando grande personalità quando Allegri lo ha chiamato in causa. Per lui nei giorni scorsi è arrivato il nuovo contratto che era in scadenza il prossimo 30 giugno: prolungamento fino al 2025 per l’ex Chelsea, promosso a vice Kostic nelle gerarchie del mister toscano. Iling non sarà però l’unico dell’Under 23 a firmare sotto l’albero il rinnovo con la Juventus. Come appreso da Calciomercato.it, anche Tommaso Barbieri metterà presto nero su bianco all’intesa con la società piemontese.

Calciomercato Juventus, firma in arrivo: dopo Iling blindato anche Barbieri

Un anno in più rispetto ad Iling, il classe 2002 sottoscriverà un nuovo contratto oltre il giugno 2025 (data di scadenza dell’attuale accordo) con la ‘Vecchia Signora’.

Sistemati gli ultimi dettagli, la dirigenza bianconera è pronta a blindare un altro talento di belle speranze della formazione NextGen. Barbieri ormai da qualche mese si allena stabilmente con i grandi, dopo essere diventato un punto fermo della seconda squadra. Acquistato nel settembre 2020 dal Novara per poco meno di due milioni di euro, il laterale nato a Magenta si è messo in evidenza di recente nell’amichevole di lusso in casa dell’Arsenal che ha visto vittoriosa per 2-0 la squadra di Allegri. Barbieri – preferito ad Aké – ha sostituito l’infortunato Cuadrado e ha convinto sul binario destro nel prestigioso test dell’Emirates Stadium.

Allegri, considerando la coperta corta nel ruolo, sta valutando la promozione in pianta stabile in prima squadra del 20enne esterno, soprattutto se dal mercato non dovessero arrivare nuovi rinforzi per il tecnico livornese. Il Ds Cherubini segue sempre con attenzione Maehle, Karsdorp e Fresneda, tutte piste però non facili da finalizzare per il sodalizio juventino. Barbieri a questo punto potrebbe diventare una risorsa preziosa per Allegri nelle rotazioni tra campionato, Europa League e Coppa Italia alle spalle del titolare Cuadrado. Dopo Iling, un altro gioiello della NextGen è pronto a spiccare il volo.