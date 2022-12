Rateizzazioni al calcio, lo sfogo: “Club importanti fanno fatica”

I club hanno ottenuto dal governo la possibilità di pagare le tasse sospese su più rate

E’ stato un risultato importante quello ottenuto dal mondo del calcio nelle scorse ore. Dopo l’insistenza del presidente della Lazio, Claudio Lotito, alle società di Serie A verrà concessa l’opportunità di rateizzare le tasse non pagate.

Un tema che è stato discusso con il dott. Guido Quintino Liris questo pomeriggio in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Il dibattito è cominciato quando si è parlato dello sport in generale e del fatto che il mondo dello sport rispetto ad altri mondi, per esempio quello della cultura e dello spettacolo, che avevano avuto aiuti a fondo perduto nel decreto aiuti ter non era stato aiutato nel giusto modo. Io posso parlare del quater, che è quello che è votato, ci sono energie importanti per sport e salute, CONI e comitato paraolimpico, l’aiuto è per tutti quei soggetti che avevano sospeso le tasse per motivo Covid per tot mesi. Non è però una questione che riguarda solo l’ambiente dello sport”.

Il senatore di Fratelli d’Italia ha spiegato la misura della rateizzazione: “Non parliamo di una mancanza di pagamento, ma di una rateizzazione nella misura in cui lo sport non ha ricevuto sostegni a fondo perduto ma avendo lo sport avuto le tasse sospese. Parliamo di IVA e IRPEF che vengono rateizzate e che quindi avranno una possibilità in più per essere incassate. Molte società, non parlo solo di quelle di Serie A, hanno espresso un bisogno reale della rateizzazione, mentre altre sono state virtuose”.

Rateizzazioni alla Serie A, il senatore su Lotito: “Non è uno sciocco”

Quintino Liris ha seguito sin dal primo istante l’iter iniziato dietro la forte spinta del presidente Lotito.

“Lui tira l’acqua al suo mulino, ma questo caso è diverso, l’emendamento passato non è quello che ha chiesto Lotito. Sicuramente la sollecitazione è stata forte. Lobby? No, nessuno per quanto mi riguarda può farmi pressioni. Negli spazi che ci vengono riservati dalla democrazia ci si parla e ci si confronta, so che Claudio non è l’ultimo degli sciocchi, tutt’altro. La possibilità che ha messo in campo e di cui ha chiesto sponda è una possibilità concreta di aiuto per il mondo dello sport, ma ripeto non c’era fondo perduto, c’è la possibilità di rateizzare. Capisco che tante società possiamo conoscerle da vicino e ce la fanno a pagare e a stare appresso alle scadenze, ma vi assicuro che ci sono realtà che invece fanno fatica, anche realtà blasonate”.

Infine, il senatore ha chiuso con un pensiero sulle limitazioni che negli anni scorsi con il decreto dignità avevano colpito le società di scommesse: “C’è ipocrisia intorno al gioco e al calcioscommesse, lo dico anche da medico, un conto è il discorso educazionale e culturale per promuovere un mondo che non preveda come pericolo sociale il gioco d’azzardo, un altro è andare a discapito delle tante tasse che vengono pagate dalle agenzie di scommesse che agiscono in modo legittimo”.