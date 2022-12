Festa nel caos in Argentina: la spiacevole sorpresa per i tifosi

Festa nel caos in Argentina tra feriti ed incidenti, spunta anche la spiacevole sorpresa per i tifosi presenti presso la sede della Federcalcio

Una marea umana per accogliere i campioni del Mondo. L’Argentina che batte la Francia ai calci di rigori nella finale dei Mondiali è stata celebrata da milioni di appassionati, scesi in strada nelle città del paese sudamericano. Buenos Aires è stata riempita da milioni di persone, pronte a celebrare il ritorno a casa di Messi e compagni.

Una festa in cui non sono mancati i momenti di caos totale con la squadra che ha dovuto rinunciare al consueto tragitto in pullman per sorvolare la città in elicottero. Una necessità visto che per la strada c’erano così tante persone che pensare di attraversare la città era praticamente ai limiti del possibile.

Inoltre, la scelta è stata dettata anche da alcuni incidenti avvenuti con due tifosi che hanno provato a gettarsi da un ponte sul pullman che trasportava la squadra, finendo per terra ferito. Ma di problemi ce ne sono stati diversi vista l’incredibile folla che si è radunata a Ezeiza dove c’è la sede della Federazione e dove era attesa la squadra, prima di incamminarsi verso Buenos Aires. Proprio nei pressi della sede dell’AFA che i tifosi, a festa finita, hanno trovato una spiacevole sorpresa.

Argentina, furti durante la festa: è caos

Le immagine pubblicate da diverse testate raccontano quanto hanno trovato i tifosi dell’Argentina una volta finita la festa per la vittoria del Mondiale. Decine di auto senza pneumatici, rubati approfittando della grande calca per il ritorno dei campioni.

Le vetture, parcheggiate sul ciglio dell’Autostrada, sono diventate bersaglio ideale per i ladri che hanno approfittato del momento di confusione generale per mettere a segno il colpo. Sono qualche decina le auto che sono state ritrovate dai legittimi proprietari senza almeno una ruota per una festa che non è andata come ci si aspettava.