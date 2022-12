Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 20 dicembre 2022

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi vede in primo piano un’intervista esclusiva all’allenatore del Milan Stefano Pioli dal titolo ‘Il mio Euro Milan’ e che regala già alcun anticipazioni su quelle che sono le tematiche della chiacchierata. Dalla forte volontà di passare il turno di Champions League contro il Tottenham alla fiducia in De Ketelaere anche nel ruolo di attaccante. In taglio alto le condizioni aggravate di Luca Vialli mentre sulla destra il tema è ancora quello dei Mondiali, da ‘Re Leo’ al pagellone della competizione fino al prossimo piano Nazionale dell’Italia. Intervista in primo piano anche per il ‘Corriere dello Sport’, con il grande protagonista che è il napoletano Giacomo Raspadori che dice ‘Scudetto per Diego. È un grande Napoli, andremo lontano’. Fuorigioco, si cambia in basso, mentre non manca lo spazio anche qui per Lionel Messi e la sua Argentina campione del Mondo. Chiude Tuttosport con “Di Maria: ‘Ora anche con la Juve‘ in riferimento alle prestazioni fatte vedere al Mondiale. In taglio alto l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, mentre in basso il mercato con anche il Napoli nella corsa a Lukic del Torino, senza dimenticare le parole di Rovella e la firma di Illing Junior.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 20 dicembre 2022

Breve viaggio anche all’estero con le prime pagine de ‘L’Equipe’ e di ‘As’ che rimangono ancorate agli strascichi di un Mondiale vinto al fotofinish dall’Argentina.

In Francia il focus è su restare o partire in riferimento da un lato a Benzema che ha lasciato la nazionale, e dall’altro al destino di Didier Descahmps. ‘Gigantes’ invece titola ‘As’ con Messi da una parte e Mbappè dall’altra che campeggiano al centro della scena.