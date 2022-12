La FIFA stravolge tutto: rivoluzione Mondiale e data

Gianni Infantino, il presidente della FIFA, avrebbe in mente un piano specifico per rivoluzionare Mondiale e calcio internazionale in futuro

Il Mondiale qatariota è stato caratterizzate da numerose polemiche. Ma alla fine, quando è il campo a parlare, tutto il resto va in secondo piano. A maggior ragione se lo spettacolo offerto è di quelli in grado di entusiasmare miliardi di persone in tutto il mondo.

Basti pensare alla finalissima che ha visto scontrarsi faccia a faccia Argentina e Francia fra le mura del Lusail Stadium. Una gara epica, che ha segnato la storia di questo meraviglioso sport. E si è conclusa con il trionfo leggendario di un certo Lionel Messi, entrato di diritto nell’Olimpo insieme al mito Diego Armando Maradona, che la ‘Pulce’ del Paris Saint Germain aveva inseguito per tutta la carriera. Da sottolineare, poi, il percorso a dir poco fantastico del Marocco targato Walid Regragui, la grande sorpresa della prestigiosa competizione. La compagine africana è riuscita nell’impresa di eliminare due Nazionali del calibro di Spagna e Portogallo, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Estremamente complicato per la truppa guidata da Deschamps, poi, spezzare il sogno dei marocchini in semifinale. E anche il Giappone si è reso protagonista in positivo di un cammino scoppiettante. Le delusione non sono mancate affatto, ma nel complesso abbiamo assistito indubbiamente ad una Coppa del Mondo elettrizzante e ricca di colpi di scena che ci hanno tenuti incollati di fronte al televisore. Si può dire che si sia trattato di un vero e proprio successo, sotto numerosi punti di vista.

Mondiali, la FIFA pensa alla rivoluzione: il piano di Infantino

C’è parecchia soddisfazione, tant’è che Gianni Infantino considera l’aver organizzato nel bel mezzo dell’inverno il Mondiale si sia rivelato un punto di svolta per il futuro. Stando a quanto si apprende dal ‘Daily Mail’, inoltre, il presidente della FIFA vorrebbe che il Mondiale si giocasse con cadenza di tre anni in tre anni, invece che quattro.

La Coppa del Mondo per club e le altre competizioni continentali come l’Europeo si svolgerebbero nelle altre stagioni. Questa potenziale rivoluzione, però, non si potrà verificare – a meno di sorprese – fino al Mondiale del 2030, poiché i colloqui tra le parti interessate sul periodo 2024-2030 sarebbero ormai vicini alla conclusione. Infantino, dal canto suo, intende ricoprire la carica di presidente per tre mandati completi, che lo manterrebbero in carica fino al 2031. Ma il 52enne, come riferisce la fonte citata, dovrà vincere una grande battaglia affinché ciò avvenga, nonostante abbia il sostegno di Africa e Asia.