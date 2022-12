Stop improvviso e sfogo di Leiva: “Chiedo solo rispetto”

I dubbi sulle condizioni fisiche e sul futuro di Lucas Leiva continuano ad attanagliare il calcio brasiliano e internazionale. È arrivato anche lo sfogo del centrocampista

Lucas Leiva tiene in apprensione il mondo del calcio. Il grande centrocampista che per anni ha vestito la maglia del Liverpool e della Lazio, è stato costretto a fermarsi per via di un’aritmia cardiaca, alle porte della nuova stagione con il Gremio.

Gli esami strumentali hanno, quindi, bloccato il centrocampista, in attesa di nuovi controlli. Per il momento, l’ex mediano biancocelesti non potrà allenarsi con i suoi compagni, anzi dovrà rispettare il periodo di stop previsto dai medici. A 35 anni, in molti hanno iniziato a prospettare un futuro diverso dai campi di calcio per il brasiliano. Non è facile pronosticare quale saranno le decisioni del calciatori e quali le evidenze che saranno raccolte dallo staff medico, ma di certo si tratta di un argomento estremamente delicato e che merita la massima delicatezza per un calciatore che comunque ha scritto la storia di alcuni dei maggiori club a livello mondiale. Così è anche per il Gremio, in cui, una volta dato l’addio a Roma e alla Lazio, il centrocampista ha scelto di tornare.

Lucas Leiva si espone sui social e chiede rispetto

La situazione non è affatto delle migliori e Lucas Leiva si è esposto sul suo profilo Twitter per chiarire la situazione.

In particolare, l’ex Lazio ha chiesto di avere rispetto per quello che gli sta succedendo: “Che ne sarà del mio futuro? Ancora non lo so. La mia volontà è continuare ad aiutare il club che amo, se non sarà possibile sarò il primo a informare la mia famiglia, i miei amici e i tifosi del Gremio. Finora chiedo solo rispetto! Grazie”.