Dai Mondiali alla Serie A gratis: c’è già l’accordo

L’infortunio costringe ad intervenire sul mercato: dal Mondiale alla Serie A, c’è già l’accordo totale

L’infortunio costringe ad intervenire sul mercato e la società si fa trovare pronta. E’ chiuso il colpo di gennaio, il primo acquisto della sessione invernale.

E’ la Salernitana a battere un colpo e a farlo nel ruolo in cui aveva maggiormente bisogno dopo l’infortunio di Luigi Sepe: il portiere. L’estremo difensore granata, infatti, ha riportato una lesione di terzo grado al polpaccio sinistro. Nonostante gli ultimi accertamenti abbiano mostrato una situazione migliore del previsto, il club del presidente Iervolino ha scelto di intervenire per colmare la lacuna, considerato che Micai potrebbe andare via.

Come riporta ‘Sky’ in poco tempo è stato trovato l’accordo con Guillermo Ochoa, 37enne estremo difensore messicano, reduce dal Mondiale in Qatar. Proprio nella rassegna iridata il calciatore si è messo in mostra, da capitano della sua Nazionale, parando un rigore a Lewandowski.

Con il vincolo con l’CF America in scadenza il prossimo 31 dicembre, Ochoa ha trovato in poco tempo l’accordo con la Salernitana e nei prossimi giorni è atteso in Italia.

Calciomercato Salernitana, fatta per Ochoa

Ochoa è atteso a Salerno giovedì prossimo e, una volta sbrigate le formalità del caso, firmerà con la formazione campana un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2023.

Per lui si tratta di un ritorno in Europa dove ha già vestito le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi. Con 135 presenze in Nazionale, il 37enne è una vera icona del calcio messicano ed ha partecipato a ben cinque mondiali, di cui tre da titolare. Ora c’è l’avventura in Italia. L’accordo è già stato trovato, si attende soltanto il suo sbarco e la firma sul contratto fino al 30 giugno 2023.