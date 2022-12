Incubo Juve, Pogba come van Basten: “Il rischio c’è”

Il centrocampista francese non ha ancora ripreso gli allenamenti e le sue condizioni preoccupano il club bianconero

Continua ad esserci grande apprensione in casa Juventus intorno alle condizioni di Paul Pogba. A lanciare il nuovo allarme ci ha infatti pensato pochi giorni fa Massimiliano Allegri: “Non ha fatto un metro in allenamento, non so quando e come rientrerà. Questa è la verità, altrimenti ogni giorno si fa un teatrino su un calciatore che non ha fatto un metro di corsa”.

Da inizio stagione ad oggi va ricordato che l’ex centrocampista del Manchester United non ha disputato alcuna apparizione ufficiale. Dopo il fastidio accusato in ritiro nel pre-campionato al ginocchio e la scelta iniziale di sottoporsi ad una terapia conservativa, dall’intervento chirurgico realizzato nel mese di settembre in avanti il suo recupero è stato problematico, caratterizzato da continue ricadute che hanno rallentato il suo rientro in campo.

Sebbene le previsioni iniziali, stando alle parole di Allegri il ritorno di Pogba potrebbe slittare anche oltre gennaio. Un vero flop di mercato fino a questo momento per la Juventus che la scorsa estate lo aveva ingaggiato a costo zero con un contratto a cifre molto importanti. Qualora nella seconda parte di stagione le cose non dovessero migliorare, allora il club potrebbe iniziare a riflettere seriamente sul futuro del centrocampista.

Calciomercato Juventus, Pogba avvisato: “Rischia la fine di van Basten”

Dopo la bomba sganciata nei giorni scorsi sulla possibile rescissione del contratto di Paul Pogba a gennaio, Tony Damascelli è tornato a parlare del futuro del francese.

Il giornalista, intervenuto quest’oggi sulle frequenze di ‘Radio Radio’, si è soffermato sull’infortunio al ginocchio che sembra essere stato colpito da una vera e propria maledizione. A tal proposito, Damascelli ha avvisato i tifosi della Juventus: “Se può fare la fine di van Basten? C’è questo rischio. Non ha un problema alle caviglia ma al ginocchio, che è ugualmente importante”.

L’ex attaccante del Milan, tormentato dai ripetuti problemi alla caviglia, si sottopose a quattro interventi chirurgici negli ultimi anni di carriera nella speranza di lasciarsi alle spalle definitivamente gli infortuni accusati. Operazioni che non sortirono però gli effetti sperati e che costrinsero van Basten a dire addio al calcio a soli 30 anni.