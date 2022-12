Il Bayern accende la caccia al portiere: anche Juve e Inter coinvolte

Il Bayern Monaco alla ricerca di un portiere: solo il primo passaggio di una girandola che può coinvolgere anche la Serie A

L’infortunio meno atteso, ma anche più complicato da superare. Il Bayern Monaco ha perso Neuer in vacanza, per una caduta sugli sci che toglie il portiere al club bavarese e alimenta i dubbi sulla fine della sua carriera.

Una situazione che sta spingendo la società tedesca a fare riflessioni e andare a caccia di un numero 1 che possa finire la stagione ma tornare utile anche nella prossima annata. Il nome caldo è quello di Nubel, attualmente al Monaco ma di proprietà del Bayern. Come riferisce ‘Sky Deutschaland’ non c’è stato ancora nessun contatto con il calciatore, con la società che cerca comunque un portiere di lingua tedesca e che possa essere utilizzabile anche nella prossima stagione.

Ecco allora resistere il nome di Sommer che è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e che quindi ha già conoscenza della Bundesliga. Lo svizzero è stato anche accostato all’Inter nel caso in cui arrivasse l’addio di Onana, protagonista di uno dei ‘casi’ che ha animato il mondiale. Le vicende nerazzurre si intrecciano con quelle della Juventus, altra società che il prossimo anno potrebbe cambiare estremo difensore. Szczesny è stato autore di un mondiale incredibile con la Polonia, autentico mattatore della sua Nazionale. Il contratto in scadenza nel 2024 alimenta però dubbi con i bianconeri che si guardano attorno.

Anche Juventus e Inter nel mer cato dei portieri

La Juventus guarda al mercato italiano e ha messo gli occhi su Vicario e Carnesecchi. Il portiere dell’Empoli, come raccontato da Calciomercato.it, ha attirato l’interesse anche del Galatasaray.

L’estremo difensore attualmente alla Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta, può essere un nome buono anche per la Roma, anche se – come anticipato dalla nostra redazione – con Rui Patricio ancora in rosa appare complicato ipotizzare un investimento importante come quello necessario per il 22enne di Rimini.

E in tema di portieri, occhi anche in casa Milan: Maignan è ancora alle prese con un problema al polpaccio, i rossoneri potrebbero così anticipare l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta. Una mossa che ricorda quella della Salernitana che ha chiuso l’accordo con Ochoa per l’infortunio di Sepe.

Il messicano, 37 anni, è reduce dal suo quinto Mondiale ed è pronto alla prima esperienza in Italia. E sempre in tema di Mondiali, occhio anche ai nomi di due para-rigori: Livakovic e soprattutto il neo campione del mondo Martinez, protagonista anche in finale con la parata su Kolo Muani prima e il rigore neutralizzato a Coman. Anche lui pronto al via-vai di portieri che animerà il mercato tra gennaio e l’estate.