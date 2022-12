Ribaltone Deschamps: alla Juventus con il colpo ‘Mondiale’

Possibile ribaltone in panchina per la Juventus: Deschamps bianconero, c’è già la prima richiesta

C’è un po’ di bianconero nel mondiale vinto dall’Argentina: Paredes e Di Maria sono i due calciatori della Juventus che sono riusciti ad alzare al cielo il trofeo più ambito. Si è fermato in finale, invece, Adrien Rabiot.

Ma dal Mondiale per la Juve potrebbe arrivare anche il nuovo allenatore. Il nome è quello di Didier Deschamps che starebbe riflettendo sul suo futuro sulla panchina della Francia. Lo riferisce ‘L’Equipe’ che parla della possibilità che il commissario tecnico decida di restare alla guida della Nazionale transalpina e di estendere il suo contratto fino al 2026. Una scelta che però non è stata ancora presa e sul quale potrebbe pesare anche la volontà della famiglia dell’allenatore. Stando allo stesso quotidiano, infatti, la famiglia di Deschamps vorrebbe un addio alla Francia e una nuova avventura sulla panchina del club con il nome della Juventus fatto tra quelli possibili.

Calciomercato Juventus, Deschamps torna e chiede il pupillo

Didier Deschamps di ritorno alla Juventus non è certo una ipotesi campata in aria, anche se la società bianconera è in questo momento concentrata sulla riorganizzazione societaria e sul terreno di gioco.

Dovesse però concretizzarsi questa possibilità, il francese farebbe anche delle richieste ben precise sul mercato e potrebbe chiedere il suo ‘pupillo’ ai bianconeri: Antoine Griezmann. L’attaccante dell’Atletico Madrid, riscattato qualche settimana fa dal Barcellona dopo un lungo tira e molla, è stato tra i migliori in Qatar. Merito anche della nuova posizione, più arretrata, che gli ha ritagliato proprio Deschamps. Griezmann si è così scoperto uomo assist e prezioso collaboratore anche in fase di non possesso palla.

Il suo nome, già accostato alla Juve, potrebbe quindi essere il primo messo sulla lista dei desideri dell’attuale ct transalpino. Un affare però non semplice vista la volontà dell’Atletico di continuare con il francese e le cifre che ci sarebbero in ballo. Ma il nuovo corso della Juventus potrebbe parlare decisamente francese: c’è Deschamps per la panchina e vuole portarsi con sé Griezmann.