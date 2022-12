Tre indizi che fanno una prova: il ritorno di Del Piero alla Juve

Calciomercato Juventus, il ritorno di Alex Del Piero ormai ha preso quota: l’ennesimo indizio sul futuro del Pinturicchio.

La Juventus si sta preparando alla seconda parte di stagione con la consapevolezza di non potersi più permettere passi falsi. Le sei vittorie consecutive ottenute in campionato hanno riportato la compagine di Allegri in piena zona Champions League, ma la sensazione è che servirà ben altro per dare l’assalto ai primissimi posti.

Il tecnico livornese dovrà essere molto bravo ad incollare le varie tessere di un mosaico che è stata attraversata dalla notizia riguardante le dimissioni di tutto il CDA, che chiaramente hanno rimescolato in maniera importante le carte in tavola. Elkann ha preso immediatamente in mano le redini della situazione, anche se sarà il prossimo Consiglio di Amministrazione a fugare una parte consistente dei dubbi in merito al futuro organigramma dell’establishment della “Vecchia Signora”. Spostando ancora più in là il focus degli eventuali stravolgimenti in casa Juve, è chiaro che non è possibile escludere a priori dei ritorni importanti all’ombra della Mole per rinsaldare quel legame con l’ambiente che negli ultimi tempi si era un po’ sfilacciato.

Calciomercato Juventus, nuovi indizi sul Del Piero-back

E così – oltre alle voci che si stanno rincorrendo nelle ultime settimane relative ad un possibile ritorno di fiamma per Marotta – è la candidatura di Alex Del Piero a catalizzare in maniera importante l’attenzione mediatica.

l’ex capitano della Juve non ha chiuso le porte ad un suo eventuale ritorno, anzi. In più di un’occasione ha rammentato come, però, non fosse il momento più adatto a toccare determinate situazioni: “La Juve ha altre priorità”. Come a dire, se ne riparlerà a tempo debito.

Che il Del Piero in ruolo di dirigente possa configurarsi molto più di una semplice suggestione è testimoniato dal comportamento dei betting analyst di SNAI. Il noto bookmaker, infatti, fino a poco tempo bancava 1.35 la quota relativa al ritorno di Del Piero sotto la Mole. Qualche giorno dopo è scesa ad 1.30, salvo ora attestarsi ad 1.25. Variazione che non è passata inosservata, e che fa il paio con le vecchie dichiarazioni del “Pinturicchio”, che potrebbe riappropriarsi di quella che è stata per tanti anni la sua casa.