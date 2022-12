Juventus, rivoluzione di gennaio: Pogba e un altro big con le valigie

Il mercato della Juventus necessita di cessioni ‘pesanti’: Pogba già verso l’addio, ma non è l’unico big che può salutare

Due settimane al nuovo via della stagione, con la Juventus che si sta preparando, per un 2023 in cui dovrà cercare, sul campo, di dare sostanza con i risultati alle proprie ambizioni, anche per rispondere a un momento complessivamente critico per la società.

L’eco degli eventi di novembre, con il ribaltone che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA, è ancora presente e potrebbe avere eccome ripercussioni sull’area sportiva. Non soltanto per l’alea di un possibile nuovo processo sportivo e il rischio di penalizzazioni, ma anche, in considerazione delle discussioni generate sui bilanci del club, sul mercato. La Juventus si prepara a una sessione di gennaio con un mercato in cui sicuramente ci saranno movimenti in entrata, che però dovranno essere piuttosto oculati. E non per caso, si fa largo l’idea di cessioni ‘pesanti’, per dare respiro alle casse. Con movimenti che potrebbero anche essere clamorosi.

Juventus, tempo già scaduto per Pogba: ma non è il solo destinato all’addio

Arrivato a luglio nell’entusiasmo generale, Paul Pogba non ha fin qui totalizzato nemmeno un minuto in campo in gare ufficiali. E stando agli ultimi sviluppi, prima di vederlo in formazione potrebbero passare ancora diverse settimane, come le dichiarazioni recenti di Allegri hanno già lasciato intuire. Un flop senza mezzi termini e c’è chi pensa già a fare a meno del francese.

Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it su Twitter, Pogba è risultato il più ‘sacrificabile’ tra i big bianconeri, venendo votato dal 40,7% dei partecipanti. Ma non si tratta di un verdetto unanime. Nel sondaggio parallelo pubblicato sul nostro canale Telegram, infatti, a prevalere, come giocatore utile per fare cassa, è stato Adrien Rabiot, con il 30% delle preferenze, davanti a Pogba con il 27%. L’ex Psg del resto è in scadenza di contratto a giugno e, con un rinnovo che appare molto lontano, il rischio di perderlo a zero e concreto. Tanto varrebbe dunque, secondo una buona parte degli utenti, provare a monetizzare.