Se ne sbarazzano subito: Serie A e non solo, ha scelto la destinazione

La Serie A è stato spesso accostata a un big nel recente passato. Ora è arrivata un’indiscrezione importante per il suo futuro

Ci sono calciatori che segnano la loro epoca, quasi per naturale inclinazione o per un talento che sembra non avere confini.

Per un certo periodo, che poi è durato anni, si può dire questo di Eden Hazard. Il fantasista belga ha scritto la storia del Chelsea a suon di dribbling, qualità e grandi giocate. Con il suo passaggio al Real Madrid, però, la magia che ha mostrato in Premier League è improvvisamente svanita. Non perché il belga si sia dimenticato come si gioca a calcio, ma essenzialmente per i tanti infortuni e probabilmente per la forte concorrenza trovata nella capitale spagnola. Nonostante la grande cifra investita dai Blancos, l’ambientamento dell’ex Lille non si è mai realmente concretizzato e adesso l’addio alla capitale spagnola è sempre più reale. Secondo quanto riporta ‘Foot Mercato’, infatti, le Merengues hanno tutta l’intenzione cedere il prima possibile Hazard, nonostante il suo contratto scada nel 2024. Carlo Ancelotti non sembra avere alcuna intenzione di puntare ancora sull’ex Chelsea, che non è riuscito a brillare neanche al Mondiale con la maglia del Belgio. Il fantasista, secondo gli ultimi rumors, avrebbe già scelto la sua prossima destinazione.

Hazard pronto all’addio al Real Madrid: non andrà in Serie A

È proprio ‘Foot Mercato’, infatti, a dare gli ultimi aggiornamenti sul destino di Hazard.

L’ex Lille ha deciso di lasciare il Real Madrid per sbarcare in Mls. Si tratta della stessa scelta che aveva preso Gareth Bale, una volta capito che non avrebbe più fatto parte del progetto Blanco. Pare difficile, però, che l’operazione possa concludersi già nel calciomercato invernale, nonostante la volontà delle Merengues di cedere subito il calciatore. Più probabile che succeda la prossima estate, a stagione ormai conclusa. Il destino di Hazard, in ogni caso, pare ormai deciso e lo porterà presto lontano dalla Liga, probabilmente anche dall’Europa.