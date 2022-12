Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 19 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani naturalmente incentrati sull’evento del giorno, la vittoria del titolo mondiale da parte dell’Argentina, per la terza volta nella sua storia, e di Lionel Messi. Con gli ovvi parallelismi con Maradona. La finale contro la Francia, in Qatar, regala emozioni e colpi di scena unici, entrando nella storia come una delle più rocambolesche. Per la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attuale numero 10 dell’Albiceleste è “Messi, il piede di Dio“. Il ‘Corriere dello Sport’ titola con “Maradoha“. “Calcio, ti amo!“, è invece l’apertura di ‘Tuttosport’, che riprende le sue dichiarazioni di gioia infinita al termine della gara, con il bacio alla agognata Coppa del Mondo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 19 dicembre 2022

Anche all’estero, naturalmente, lo spazio non può non essere tutto per Messi e per l’Argentina. Con prospettive diverse. In Spagna, ‘Marca’ titola con “Messi Albicelestial“. Mentre in Francia, ‘L’Equipe’ mastica naturalmente amaro, ma omaggia l’altro protagonista di una sfida già entrata nella leggenda, ossia Mbappé, che fino all’ultimo, con una tripletta, ha provato a sovvertire il verdetto: “La tete haute“.