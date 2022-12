Gestaccio durante la premiazione, Martinez spiega il perché

Polemica dopo la finale tra Argentina e Francia legata al gesto del portiere Emiliano Martinez: la spiegazione dell’estremo difensore

Protagonista assoluto del Mondiale appena concluso e dell’Argentina campione, Emiliano Martinez ha fatto decisamente parlare di sé nel corso della competizione, ma anche durante la premiazione.

La sfida finale della competizione disputata in Qatar è stata una delle gare più emozionanti dell’intera storia della Coppa del Mondo. Alla fine, dopo la vittoria argentina dopo i penalties, l’estremo difensore dell’Aston Villa è stato premiato come miglior portiere del Mondiale. Decisivo sia ai rigori contro Olanda ai quarti e Francia in finale, sia con una parata di piede a pochi secondi dalla fine del secondo tempo supplementare ai danni di Kolo Muani. Per questo Martinez è stato premiato con il Guanto d’Oro (miglior portiere del Mondiale). Poco dopo la premiazione, però, non sono mancate le polemiche. Martinez ha infatti utilizzato in maniera goliardica in diretta televisiva, mimando di fatto un pene: un comportamento non nuovo, già visto nel corso delle premiazioni in Copa America.

Premiazioni Mondiali, Martinez si spiega

Il gesto ha fatto estremamente discutere e non sono mancate critiche nei confronti del classe 1992. Il portiere ha voluto spiegare le ragioni del suo comportamento a poco meno di 24 ore di distanza dall’accaduto.

Intervistato da ‘Radio La Red’, Martinez ha così spiegato i motivi del gesto: “L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona” ha affermato il numero 23 dell’Albiceleste. Una motivazione che appare comunque piuttosto banale e che non sembra giustificare il comportamento dell’estremo difensore argentino che ha lasciato letteralmente ammutoliti il presidente della Fifa Infantino e l’emiro del Qatar Al Thani, spettatori ravvicinati dello scivolone. Nessuna scusa quindi da parte dell’estremo difensore, che ha invece voluto chiarire il motivo dando la colpa alle provocazioni del pubblico di fede transalpina.