Juventus sempre più Mondiale: è davanti a tutti

Anche la Juventus, in piccolo, può festeggiare dopo il trionfo al Mondiale dell’Argentina targata Scaloni contro la Francia: ecco il motivo

E alla fine sul tetto del Mondo ci va l’Argentina. Niente da fare per la Francia targata Didier Deschamps, che si è dovuta arrendere ai calci di rigore al termine di una partita ricchissima di emozioni. Il tutto nonostante una tripletta storica di Kylian Mbappe, assoluto protagonista del prestigioso torneo insieme a Lionel Messi.

Ma è stata proprio la ‘Pulce’, stavolta, ad alzare al cielo quel trofeo che desiderava dall’inizio della sua carriera. Questo trionfo della stella senza tempo in forza al Paris Saint Germain ha un valore ancora superiore del normale, perché gli consente di raggiungere il mito di Diego Armando Maradona, inseguito da sempre. Sette i gol messi a referti dall’attaccante ex Barcellona, che in finale ha letteralmente trascinato i suoi siglando una doppietta. Un percorso da favola quello del ‘Diez’, che per molti ora è diventato di diritto il miglior giocatore nell’intera storia del calcio, superando tutti gli altri mostri sacri. Il sogno si è finalmente avverato, nonostante ciò il fenomeno di Rosario non è sazio: “Chiudere quasi la mia carriera in questo modo è impressionante – ha dichiarato Messi nel post gara a ‘TyC Sports’ -. Mi piace essere in Nazionale e voglio continuare a vivere qualche partita in più da campione del mondo“. Insomma, è presto per dire addio all’Albiceleste, anche se quel momento è ormai davvero vicino. Il successo argentino, inoltre, consolida un primato particolare che appartiene alla Juventus.

Squadre con più Campioni del Mondo: la Juventus rafforza il primato grazie al trionfo dell’Argentina

I torinesi, entrando più nello specifico, sono in testa nella classifica riguardante i club aventi più calciatori diventati Campioni del Mondo. Con Angel Di Maria e Leandro Paredes, come si apprende dal sito ufficiale bianconero, la ‘Vecchia Signora’ ora ha raggiunto quota 27, allungando ulteriormente il distacco dal Bayern Monaco secondo (fermo a 24).

Di seguito la lista completa: Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi, Rosetta, Foni, Rava, Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli, Rossi, Deschamps, Zidane, Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi, Zambrotta, Matuidi, Di Maria, Paredes.