"Allegri inc....to di brutto": fallimento e bocciatura definitiva

La rabbia di Massimiliano Allegri, tempo scaduto per l’allenatore della Juventus e bocciatura definitiva in bianconero

La Juventus torna da Londra con il sorriso e con qualche indicazione decisamente positiva. Alla guida di un manipolo di giovani, con ben pochi ‘big’ a disposizione, Allegri espugna l’Emirates Stadium per 2-0, con una vera e propria masterclass di ‘corto muso’, trionfando con due autoreti e dimostrando di aver ritrovato una quadra difensiva anche in assenza della colonna portante della squadra.

Per il tecnico livornese, anche la consapevolezza di aver trovato altri, tra i giovani bianconeri, che potranno tornare utili alla causa, oltre a Miretti, Fagioli, Iling e Soulè che si erano già messi in luce in precedenza. I vari Riccio, Barbieri, Barrenechea hanno dato dimostrazione di poter dire la loro e si candidano per un posto in prima squadra. Tutte informazioni molto utili per il prossimo futuro e alcuni di loro sicuramente rivedranno il campo in occasione delle prossime due amichevoli contro Rijeka e Standard Liegi, il 22 dicembre e il 30 dicembre, considerando che ancora per un po’, per quanto riguarda la squadra ‘titolare’, tra infortuni e ritorni scaglionati all’attività dai Mondiali, Allegri non potrà contare su una rosa a ranghi completi. Proprio la condizione fisica di molti giocatori preoccupa non poco l’allenatore, che nelle dichiarazioni post gara ha lasciato trapelare il suo fastidio per alcune situazioni.

Juventus, Allegri ‘rinuncia’ a Pogba: “Non vuole più sentirne parlare”

Pesa, inevitabilmente, quella di Pogba, per il quale, per l’ennesima volta, i tempi per il ritorno in campo si allungano e a questo punto l’incognita diventa completa. Per non parlare degli altri alle prese con acciacchi di vario tipo.

A ‘Top Calcio 24’, gli opinionisti Carlo Pogliani e Orfeo Zanforlin chiariscono il papabile nervosismo di Allegri, che avrebbe, di fatto, ‘bocciato’ il francese. E non soltanto lui. Spiega Pogliani: “La Juve ha basato tutto il centrocampo su Pogba. Se Allegri dice che non ha ancora fatto un metro, vuol dire che da agosto è sempre stato fermo. Allegri si ritrova, dopo un mese e mezzo, a gestire i soliti giocatori visto che Pogba, Vlahovic e Chiesa non sono pronti. Ma è chiaro che ad Allegri quella del francese è la situazione che più fa innervosire”. E Zanforlin aggiunge: “Avevano puntato molto anche su Paredes e fino ad ora si tratta di un fallimento. E sicuramente non lo riscatteranno. Allegri è incazzato di brutto per Pogba e non ne vuole sentire più parlare. Si vuole disinteressare della questione e pensare a quelli che ha a disposizione”.