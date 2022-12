Fuorigioco semiautomatico in Serie A, via libera dal consiglio: c’è la data

Dopo la sperimentazione ai Mondiali, il fuorigioco semiautomatico arriva in Serie A: c’è la data

E’ stata una delle novità del Mondiale 2022. Sperimentato nel corso della competizione il fuorigioco semiautomatico sbarcherà presto anche in Serie A. La conferma è arrivata dopo il via libera del consiglio federale.

Il consiglio aveva precedentemente sentito anche l’Aia (Associazione Italiana Arbitri). Una novità importante quindi che sbarcherà a campionato in corso, ma non al momento dell’immediata ripresa, prevista per il 4 gennaio. L’utilizzo del fuorigioco semiautomatico avrà inizio dal girone di ritorno, il 27 gennaio. La tecnologia del fuorigioco semiautomatico scatterà a conclusione dei test offline in corso presso l’Ibc di Lissone. L’introduzione del fuorigioco semiautomatico dovrebbe ridurre i tempi di intervento della Var.

Ma cosa è di preciso il fuorigioco semiautomatico? Si tratta di un’implementazione tecnologica per ridurre i tempi decisionali in merito ad un possibile fuorigioco: maggiore rapidità, per una stima di circa 20 secondi in cui viene determinato se si tratta di offside o meno. Vietato però definirlo “fuorigioco robot”. L’arbitro e i suoi assistenti sono comunque responsabili della decisione in campo. Si tratta solamente di un grande aiuto quando l’offside è questione di centimetri se non addirittura millimetri.