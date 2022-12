FOTO E VIDEO CM.IT | Funerali Mihajlovic, commozione per le migliaia di persone: “Non sarai dimenticato!”

Migliaia di persone a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic: presente la Lazio, il Bologna, Totti, De Rossi, gli ultras biancocelesti e tantissimi amici ed ex compagni

Migliaia di persone si sono riunite stamattina per dare l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic.

Nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra, a Roma, si sono tenuti i funerali dell’allenatore serbo, scomparso venerdì dopo una lunga lotta contro la leucemia. Tifosi, ex compagni, ex calciatori, Istituzioni, amici, appassionati. In chiesa, così come fuori, la commozione è stata tantissima. Presente la SS Lazio al gran completo, arrivata col pullman della società, dai giocatori alla dirigenza (Tare e Lotito). Anche la Roma ha partecipato con Bruno Conti, insieme a Totti e De Rossi. A omaggiare Sinisa Mihajlovic ovviamente anche tutto il Bologna, ultima squadra allenata dal serbo.

Tanti anche i messaggi e le corone arrivate, tra cui tutti i club di Serie A, ma anche quella di Gigio Donnarumma. Massiccia la presenza di tifosi della Lazio, con cui Sinisa ha scritto la storia vincendo tutto: due gli striscioni srotolati. Uno in bianco e celeste con scritto ‘Sinisa nel cuore’, l’altro degli Ultras Lazio. Tantissimi i calciatori e gli amici che con lui hanno diviso il campo o lo spogliatoio: Sirigu, Gastaldello, Cerci, Delio Rossi, Cairo, Corradi, Roberto Mancini, Fiore, Ivan Juric, Giordano, Di Livio, Gianni Morandi tra gli altri. Presente anche il presidente del CONI Malagó, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il ministro dello Sport Abodi, il sindaco di Roma Gualtieri, e Piero Ausilio. Durante la cerimonia è apparso fuori anche un altro striscione degli Ultras Lazio: “Sinisa non sarai dimenticato… Onore a chi gli amici non ha mai rinnegato!”.

