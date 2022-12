Dal Napoli al bianconero: l’annuncio di Giuntoli su Kvaratskhelia

Arriva l’annuncio in merito al possibile addio del calciatore azzurro, finito nel mirino del club inglese

Manca davvero poco alla ripresa della Serie A. Dopo il Mondiale, vinto dall’Argentina, ai calci di rigore contro la Francia, e una lunga pausa invernale, il campionato italiano tornerà in campo il prossimo 4 gennaio 2023.

Lo farà con la sedicesima giornata. Una giornata subito importante, che vedrà scendere in campo a San Siro, per un big match davvero prestigioso, Inter e Napoli. Riprenderà così la corsa alla squadra di Luciano Spalletti, che nelle prime quindici partite è stata letteralmente irresistibile, con tredici vittorie e due pareggi. Nessuno è riuscito a tenere il passo degli azzurri, che ripartiranno con un vantaggio di otto punti. Davvero un gran bel bottino da difendere.

Il mese di gennaio, però, vedrà il Napoli prima scendere in campo contro i nerazzurri, poi, alla diciottesima, con la Juve. Due partite che inevitabilmente diranno tanto del futuro della squadra di Luciano Spalletti.

Gli azzurri, chiaramente, sono pronti a puntare ancora una volta su Khvicha Kvaratskhelia. E’ stato il georgiano, che ha preso il posto di Lorenzo Insigne, la vera grande sorpresa della prima parte di stagione degli azzurri. Il 21enne di Tiflis si è caricato il Napoli sulle spalle fin dalla prima partita: ha così giocato ben diciassette match, dodici in Serie A e cinque in Champions, andando a segno otto volte e realizzando dieci assist. Numeri importanti, sia in Italia che in Europa, che inevitabilmente sono stati notati da tutte le big del calcio. Nell’ultimo periodo, così, Kvara è stato accostato al Psg, al Manchester City e al Real Madrid.

Calciomercato Napoli, futuro Kvara: parla Giuntoli

Qualche giorno fa, inoltre, The Times, ha riportato del forte interesse da parte del Newcastle. I Magpies hanno voglia di difensore il loro terzo posto in Premier League e vorrebbero mettere le mani sull’attaccante esterno del Napoli.

Si parla di un’offerta da circa 57 milioni di euro. In merito a tale offerta, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato una brevissima battuta a ‘Sport Express, spazzando via ogni dubbio “L’interesse del Newcastle United per Kvaratskheila? Non c’è alcuna possibilità, che lo lasceremo andare – riporta Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club azzurro -, a prescindere dall’importo e le cifre dell’offerta”.