Rilancio PSG: 81 milioni per comprarlo dalla Juve

I top club europei all’assalto del big bianconero: sarebbe già pronta un’offerta da 81 milioni di euro. L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

“Mi sento molto meglio, mi sento pronto a fare del mio meglio per vincere. Come ho detto tempo fa, se necessario, giocherò con una gamba sola. L’unica domanda è quanto può aiutare la squadra”.

Parlava così Dusan Vlahovic prima della sfida alla Svizzera, nella quale ha trovato la sua unica rete al Mondiale in Qatar. Una spedizione piuttosto deludente per la Serbia e il bomber della Juventus, che è già tornato alla Continassa con l’obiettivo di mettere definitivamente alle spalle la fastidiosa pubalgia che lo sta condizionando da diverse settimane. “Non ho giocato perché non ero abbastanza pronto, ma mi sento meglio e sono completamente concentrato sul campo – aveva proseguito il classe 2000, respingendo anche gli ultimi gossip – Non c’è bisogno di commentare su questo, è una vera assurdità. Penso che le persone che sono ovviamente annoiate, non abbiano niente da fare nel loro tempo libero perché sono arrabbiate con qualcuno o frustrate e ovviamente lavorare contro gli interessi della nazionale è la loro occupazione principale al momento”.

Ora nella testa di Vlahovic c’è solo la Juventus, anche se negli ultimi giorni si sono susseguiti rumors ed indiscrezioni di calciomercato riguardo al futuro dell’ex Fiorentina. I top club europei, infatti, sarebbero già sulle tracce del centravanti bianconero, soprattutto in vista della prossima sessione estiva.

Calciomercato Juventus, l’assalto delle big europee a Dusan Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, anche il Paris Saint-Germain di Al-Khelaifi avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic.

In casa parigina si pensa già al post Messi e Neymar, e una delle piste porta al gioiello classe 2000 per affiancare Mbappé. Stando al portale, la richiesta della Juventus è di almeno 81 milioni di euro. Ma non solo il PSG. Il ‘Mundo Deportivo’, infatti, rilancia anche il forte interesse del Manchester United di ten Hag, per il post Cristiano Ronaldo. Possibile, dunque, un’asta internazionale per la stella del club bianconero. Cherubini e Allegri sono già avvisati.