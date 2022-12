Juventus, si chiude il cerchio: Di Maria ha già deciso l’addio

Angel Di Maria ancora decisivo in una finale: dopo Leo Messi, è il fantasista della Juventus l’uomo copertina del trionfo dell’Argentina al Mondiale in Qatar.

L’uomo delle finali Angel Di Maria. Anche nel trionfo dell’Argentina in Qatar sulla Francia brilla la stella del ‘Fideo’.

Prima il rigore procurato dopo un’irresistibile azione sulla sinistra e trasformato dall’infallibile Messi, poi il mancino freddo e chirurgico a infilare Lloris per la rete del 2-0. Infine tanta sofferenza, prima della liberazione finale con l’Albiceleste campione del mondo nella lotteria dei rigori. Di Maria in precedenza aveva già lasciato il segno alle Olimpiadi nel 2008 a Pechino contro la Nigeria e l’anno scorso nel Clasico di Coppa America al cospetto dell’acerrimo rivale Brasile. Di Maria non si smentisce in casa argentina ed è sempre lui l’uomo copertina delle finali, dietro ovviamente all’irraggiungibile Messi.

Calciomercato Juventus, Di Maria non cambia idea sul futuro

Adesso, dopo la festa con la sua Argentina, Di Maria farà ritorno a Torino e cercherà di riscattarsi e di lasciare il segno anche in maglia bianconera.

Le cose finora non sono andate per il verso giusto a Torino, con l’ex Paris Saint-Germain frenato dagli infortuni e da qualche eccesso di nervosismo vedi il rosso rimediato nel tonfo di Monza. Il sigillo Mondiale, l’unico che gli mancava di una carriera inimitabile, potrebbe dargli quello slancio in più per fare la differenza anche con la ‘Vecchia Signora’ e cercare di conquistare un trofeo in Italia come successo già in Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo. Allegri spera di ritrovare il vero Di Maria per la seconda parte di stagione, con il ‘Fideo’ che non interromperà prima il suo matrimonio con la Juve.

La strada sembra tracciata come conferma anche il quotidiano ‘La Stampa’: arricchire una bacheca infinita con un successo anche in maglia bianconera, prima di chiudere il cerchio e tornare in patria per finire la carriera. Nonostante il pressing dei compagni per proseguire l’avventura a Torino, l’intenzione di Di Maria non cambierebbe al momento e a fine stagione sarebbe pronto a salutare cosìi la Juventus non rinnovando il contratto con i bianconeri di Allegri.