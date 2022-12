Bivio de Jong: nuovo vertice e affare da 80 milioni

Bivio legato al futuro di Frenkie de Jong: affare da 80 milioni di euro, c’è la data di un nuovo e, forse, decisivo vertice

Un amore mai sbocciato e, nel contempo, un interesse che continua a crescere, complice la possibilità di una reunion dopo i tempi dell’Ajax. Perché il feeling tra Frenkie de Jong e l’ambiente catalano non è mai sbocciato e perché il Manchester United continua a pensare seriamente al calciatore olandese.

De Jong, la scorsa estate, è rimasto a lungo nell’elenco dei cedibili di casa Barcellona, vista anche la complicata situazione finanziaria del club iberico. Il contratto del centrocampista scade nel 2026 e proprio per questo il club sarebbe pronto a farsi forte del lungo contratto per cercare di incassare quanto più possibile da una cessione del natio di Arkel. Il giocatore piace a tanti club europei, tra cui la Juventus, ma la valutazione fatta dal Barcellona, superiore agli 80 milioni di euro, complica tantissimo i piani bianconeri.

Manchester United su de Jong: a febbraio incontro chiave

Non sembra invece intenzionato a rinunciare all’operazione il Manchester United. Già la scorsa estate, riferisce il ‘Manchester Evening News’, i ‘Red Devils’ sembravano intenzionati ad offrire 80 milioni di euro al Barcellona.

Stando alle voci provenienti dall’Inghilterra, lo United avrebbe tra l’altro già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore, che sarebbe felice di lasciare Barcellona e soprattutto di ritrovare il suo vecchio tecnico all’Ajax Erik ten Hag. L’assalto all’olandese però, assicurano da Oltremanica, arriverà solo in estate. Lo United nel frattempo cercherà di portarsi avanti sfruttando anche la sfida di Europa League che vedrà contrapposti gli inglesi e il Barcellona.

Sembra che John Murtough, direttore sportivo del club britannico, abbia assistito ad alcune gare del Barcellona ad inizio stagione e nell’occasione si è incontrato con esecutivi della società catalana per iniziare alcuni colloqui. A febbraio, proprio in occasione di quella che sarà la sfida di Europa League, potrebbe avere luogo il vertice decisivo in cui discutere del futuro di de Jong e della possibilità di un approdo a Manchester. La strada per la Juventus era già in salita, ora sembra farsi ancora più ripida.