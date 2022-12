Annuncio incredibile, dal Napoli alla Juve: “Trattativa più che avviata”

Le ultime di calciomercato sono clamorose: dall’azzurro al bianconero, tutto dopo la fine di questa stagione. La rivelazione arriva in diretta

Napoli e Juventus, una rivalità ormai storica che è divenuta ancora più forte negli ultimi anni con e per Sarri, con e per Gonzalo Higuain. Dopo il centravanti argentino e il tecnico, che però ha fatto tappa al Chelsea prima di traslocare a Torino, ora un altro esponente importante del club azzurro potrebbe firmare coi bianconeri. ‘Tradire’, come dicono e direbbero, poiché ‘La Vecchia Signora’ resta la più odiata dai napoletani tifosi del Napoli.

Via dal club partenopeo dopo otto anni in cui sicuramente è riuscito a lasciare il segno. Otto anni sono tanti, possiamo dire che è marchiato Napoli ma stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato il suo futuro sarà a Torino. Alla Juve.

Intervenuto in diretta a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, il direttore di ‘Signora Mia’ Marco Venditti è uscito allo scoperto dando una notizia esplosiva sul futuro dei bianconeri. O meglio sul futuro Direttore sportivo della Juventus. Piace Berta, come scritto da Calciomercato.it lo scorso ottobre, ma ora ha ripreso decisamente quota il nome di Cristiano Giuntoli, da 2015 Ds del Napoli.

Calciomercato, Giuntoli dal Napoli alla Juventus: “Il prossimo anno sarà il nuovo Ds dei bianconeri”

“Dalle notizie che mi giungono, ne abbiamo già parlato della possibilità reale e concreta di vedere Cristiano Giuntoli alla Juventus, ma adesso la trattativa è più che avviata“, ha esordito Venditti a Tv Play.

“Nulla di ufficiale, ma a quanto ne so dall’anno prossimo sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri – ha aggiunto Venditti dando praticamente certezze circa lo sbarco a Torino di Giuntoli”, il cui arrivo però non porterebbe all’addio di Cherubini. Come evidenzia sempre Venditti, l’attuale Ds juventino “potrebbe lavorare al fianco di Giuntoli”.