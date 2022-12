Conte e Allegri lo sanno già: Amrabat ha scelto il nuovo club

Sofyane Amrabat è una delle stelle del Mondiale in Qatar: le big d’Europa in fila per assicurarsi le prestazioni del gioiello della Fiorentina

Il Mondiale è andato in archivio con il trionfo dell’Argentina sulla Francia dopo la lotteria dal dischetto e una finale da montagne russe.

Oltre ai soliti noti sono diversi gli uomini copertina della Coppa del Mondo in Qatar, con la sorpresa Marocco a fare la voce grossa tra le rivelazioni. La nazionale africana ha messo in mostra tanti talenti e tra questi ha brillato certamente anche Sofyane Amrabat. Il giocatore della Fiorentina ha offerto ottime prestazioni in Qatar e si è meritato la palma come uno dei migliori centrocampisti della rassegna iridata. L’ottimo rendimento del classe ’96 nato in Olanda non è sfuggito ovviamente alle big d’Europa, oltre alle grandi della Serie A: Inter, Milan e soprattutto Juventus hanno messo nei radar il nazionale marocchino, ma devono fare i conti con una concorrenza agguerrita nel vecchio continente.

Calciomercato Juventus, Amrabat lontano: la preferenza è per Klopp

La Fiorentina non vuole privarsi del suo gioiello a metà stagione, con Amrabat sotto contratto fino al giugno 2024 (più opzione per un altro anno) con il sodalizio viola.

Il corteggiamento dall’estero però si fa sempre più pressante ed è soprattutto il Liverpool a spingere per il cartellino del centrocampista come rivela ‘Foot Mercato’. L’estimatore Klopp avrebbe già incontrato l’agente di Amrabat e prossimamente potrebbe concede il bis per cercare il via libera definitivo all’approdo dell’ex Verona con la maglia dei ‘Reds’. Intanto il giocatore avrebbe manifestato il proprio gradimento per il Liverpool, rispetto al corteggiamento sempre dalla Premier League del Tottenham e delle altre ammiratrici.

Antonio Conte stravede da tempo per Amrabat e adesso vorrebbe portarlo a Londra nel proprio scacchiere tattico. In corsa, oltre alle big Italiane, ci sarebbe pure l’Atletico Madrid di Simeone in Spagna e una società di Bundesliga. Come detto, però, la Fiorentina punterebbe a tenere in rosa il 26enne centrocampista almeno fino al termine della stagione e per cambiare idea dovrebbe arrivare a Firenze un’offerta irrinunciabile da 40 milioni di euro.