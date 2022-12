È arrivato l’annuncio UFFICIALE: firma con la Juve

La Juve conclude un’importante operazione sul calciomercato. Ha già firmato con il club bianconero

La Juve ha a che fare con un vero e proprio terremoto giudiziario che andrà avanti per diverso tempo ancora. Allo stesso tempo, però, è importante che la parte tecnica vada avanti da sé e così sta succedendo.

Infatti, se ai piani alti ci sono tante cose da chiarire, Massimiliano Allegri si sta comunque focalizzando sulla preparazione della prima squadra in vista della ripresa del campionato e le cose stanno anche andando bene. Allo stesso tempo, attenzione al calciomercato che aprirà presto i battenti, ma anche a tutte le operazioni collaterali che rappresentano uno snodo importante per il club bianconero. Tra queste, c’è sicuramente la permanenza di Samuel Iling-Junior. Il giovanissimo laterale ha dato prova delle sue ottime qualità in questa prima parte di stagione, stupendo sia in campionato sia in Champions League. La Juve aveva tutta l’intenzione di blindarlo ed è riuscita nel suo intento.

Iling-Junior ha rinnovato con la Juve: ecco il comunicato ufficiale

Infatti, i bianconeri hanno pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la fumata bianca relativa il rinnovo.

Eccolo di seguito: “Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025“. E conclude: “Contro l’Arsenal, nell’amichevole dell’Emirates, ha ripreso il filo del discorso, firmando l’azione del definitivo 2-0 e confermando quanto già mostrato nelle gare precedenti. Ora il rinnovo, un punto d’arrivo di un percorso cominciato poco più di due anni fa e un nuovo punto di partenza, per sognare sempre più in grande. Congratulazioni, Sam!”.